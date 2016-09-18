每个党员都是主讲人盘点中秋小长假山村别样“合家欢”两度搬离，一样憧憬图文：网络安全科普流动基地倒房户喜建新楼房调研“千企帮千村”精准扶贫工作中央媒体湖北重走长征路武汉环保部门节日突查执法抓现行武汉闽光变身“马里的宝钢”
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 时政要闻
·每个党员都是主讲人
·盘点中秋小长假
·山村别样“合家欢”
·两度搬离，一样憧憬
·图文：网络安全科普流动基地
·倒房户喜建新楼房
·调研“千企帮千村”精准扶贫工作
·中央媒体湖北重走长征路
·武汉环保部门节日突查执法抓现行
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
湖北日报电子版
----  
 
2 时政要闻 2016.9.18 星期日
图文：网络安全科普流动基地
    湖北日报讯 中秋假日期间，在宜昌三峡职院“青少年网络安全战车中国行”游戏体验区内，学生一边玩互动闯关游戏，一边回答网络安全问题。配有八大互动体验装置、长17米、重30吨的网络安全战车，是中央网信办、教育部、团中央指导打造的全国网络安全科普流动基地，宜昌是战车开进湖北的首站。 （记者 刘曙松 视界网 刘中一 摄）


   
　