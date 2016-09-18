每个党员都是主讲人盘点中秋小长假山村别样“合家欢”两度搬离，一样憧憬图文：网络安全科普流动基地倒房户喜建新楼房调研“千企帮千村”精准扶贫工作中央媒体湖北重走长征路武汉环保部门节日突查执法抓现行武汉闽光变身“马里的宝钢”
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 第2版 时政要闻
·每个党员都是主讲人
·盘点中秋小长假
·山村别样“合家欢”
·两度搬离，一样憧憬
·图文：网络安全科普流动基地
·倒房户喜建新楼房
·调研“千企帮千村”精准扶贫工作
·中央媒体湖北重走长征路
·武汉环保部门节日突查执法抓现行
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.18 星期日
盘点中秋小长假
    湖北日报讯 旅游：游客逾千万，收入50亿
    （记者陈熹、通讯员徐金华）中秋小长假，全省旅游一片火热，三天共接待游客1063.14万人次，实现旅游总收入50.27亿元，同比增长12%和13%。
    假日期间，荆州关公义园、黄石城市公园等一批新景区成为新热点。武汉东湖“赏月专线”、黄鹤楼中秋诗词朗诵会等“旅游+文化”节庆活动，让游客节日更有中秋韵味。此外，假日期间亲情游、城郊游、乡村游等短线游也呈现火爆局面。

　　铁路：全省发送旅客189万人
    （记者雷闯、通讯员孟立）
昨日，全省铁路迎来返程高峰。武汉铁路局公布，节日期间，武铁共发送旅客189万人，其中武昌、汉口、武汉三大火车站发送旅客82.8万人。旅客以短途出行为主，高峰客流主要集中在省内的武汉、宜昌、十堰、襄阳等城市。为满足旅客出行需求，节日期间，武铁新增了5对京广高铁，在汉宜铁路等线路上加开了13对动车和5对普速列车。

　　高速：三天通行200万辆
    （记者赵峰、通讯员高斌）
高速不免费通行并没有阻挡人们出行的热情，省高速公路管理局介绍，中秋小长假15日0时至17日16时，全省高速公路通行量达到204.93万辆，与去年中秋节相比增长27.29%。
    节日期间，全省公路、水路运输运行平稳，共发送旅客543.42万人次，其中公路运输发送旅客534.65万人次，水路运输发送旅客8.77万人次。截至昨日16时，全省未发生重特大交通事故和长距离、大规模的拥堵滞留。


   
　