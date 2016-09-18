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第2版 时政要闻
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·盘点中秋小长假
·山村别样“合家欢”
·两度搬离，一样憧憬
·图文：网络安全科普流动基地
·倒房户喜建新楼房
·调研“千企帮千村”精准扶贫工作
·中央媒体湖北重走长征路
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调研“千企帮千村”精准扶贫工作
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武汉环保部门节日突查执法抓现行
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武汉闽光变身“马里的宝钢”
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时政要闻
2016.9.18 星期日
盘点中秋小长假
湖北日报讯 旅游：游客逾千万，收入50亿
（记者陈熹、通讯员徐金华）中秋小长假，全省旅游一片火热，三天共接待游客1063.14万人次，实现旅游总收入50.27亿元，同比增长12%和13%。
假日期间，荆州关公义园、黄石城市公园等一批新景区成为新热点。武汉东湖“赏月专线”、黄鹤楼中秋诗词朗诵会等“旅游+文化”节庆活动，让游客节日更有中秋韵味。此外，假日期间亲情游、城郊游、乡村游等短线游也呈现火爆局面。
铁路：全省发送旅客189万人
（记者雷闯、通讯员孟立）
昨日，全省铁路迎来返程高峰。武汉铁路局公布，节日期间，武铁共发送旅客189万人，其中武昌、汉口、武汉三大火车站发送旅客82.8万人。旅客以短途出行为主，高峰客流主要集中在省内的武汉、宜昌、十堰、襄阳等城市。为满足旅客出行需求，节日期间，武铁新增了5对京广高铁，在汉宜铁路等线路上加开了13对动车和5对普速列车。
高速：三天通行200万辆
（记者赵峰、通讯员高斌）
高速不免费通行并没有阻挡人们出行的热情，省高速公路管理局介绍，中秋小长假15日0时至17日16时，全省高速公路通行量达到204.93万辆，与去年中秋节相比增长27.29%。
节日期间，全省公路、水路运输运行平稳，共发送旅客543.42万人次，其中公路运输发送旅客534.65万人次，水路运输发送旅客8.77万人次。截至昨日16时，全省未发生重特大交通事故和长距离、大规模的拥堵滞留。