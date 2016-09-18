查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·每个党员都是主讲人 ·盘点中秋小长假 ·山村别样“合家欢” ·两度搬离，一样憧憬 ·图文：网络安全科普流动基地 ·倒房户喜建新楼房 ·调研“千企帮千村”精准扶贫工作 ·中央媒体湖北重走长征路 ·武汉环保部门节日突查执法抓现行 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 每个党员都是主讲人 · 盘点中秋小长假 · 山村别样“合家欢” · 两度搬离，一样憧憬 · 图文：网络安全科普流动基地 · 倒房户喜建新楼房 · 调研“千企帮千村”精准扶贫工作 · 中央媒体湖北重走长征路 · 武汉环保部门节日突查执法抓现行 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” 2 时政要闻 2016.9.18 星期日 武汉市汉阳区开设“微型党课”—— 每个党员都是主讲人 湖北日报讯 编者按

开展“两学一做”学习教育，要把“处方权”往下放，让基层当“小郎中”，把空间留给他们。

省委根据中央统一部署，运用“支部主题党日”这个基本载体，加强分类指导，推进学习教育取得初步成效。各地各单位结合实际，落实主体责任，充分发挥基层党支部的主体作用，围绕落实“两学一做”学习教育和基层党建重点任务，积极探索了一些有效管用的“小处方”。

今起，本报开设“每日一方”专栏，刊登部分典型做法，供各地借鉴。



武汉市汉阳区“微型党课”打破以往党组织书记为党课主要授课人的传统模式，按照“一个案例一个主题一名主讲人”的模式开展，每名党员都是党课主讲人，力争做到人人参与。“微型党课”按以下三个环节进行。

授课准备。党员结合自身实际，选择各自意向授课的课题，并结合所选课题向党组织提交授课提纲。党组织在审核党员授课提纲的基础上，确定年度“微型党课”的教学计划安排，明确每一课的主题及主讲党员。正式授课前，党员要围绕讲课主题，撰写教案并上报党组织把关。

授课组织。利用上专题党课、党组织生活、政治学习的时间进行授课，突出“讲、议、评”相结合的特点。主讲党员要围绕主题，采取案例教学为主的形式，进行入情入理、重点突出的讲解。其他党员结合讲解内容进行深入讨论，既可围绕讲课主题发表见解，也可针对讲授方式进行讨论。党组织书记作为“微型党课”的主持人，要点明主题、引导发言、组织讨论并做出小结，充分调动每名党员的积极性，通过深入交流互动，使所有党员共同学习提高。每堂“微型党课”掌握在10－30分钟。

授课评议。每次“微型党课”结束后，党组织应及时组织党员对党课进行评议，并对授课质量作出客观评价。应定期总结本级党组织“微型党课”的开展情况，结合党员的评议意见，对党课效果进行评估。年底前，全区组织开展优秀“微型党课”评选活动，由各级党组织推荐优秀“微型党课”参评。

（记者 刘娜 整理）





