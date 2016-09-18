查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中西部返乡电商创业榜单出炉 ·何厚铧在澳门会见省政协代表团 ·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局 ·把解决问题贯穿学习教育全过程 ·图文：秋收美景入画来 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·“武汉造”内焊机器人破解世界难题 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 中西部返乡电商创业榜单出炉 · 何厚铧在澳门会见省政协代表团 · 补齐短板推进全面从严治党学做结 · 把解决问题贯穿学习教育全过程 · 图文：秋收美景入画来 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · “武汉造”内焊机器人破解世界难 1 要闻 2016.9.18 星期日 身材小巧，能钻会跑，大幅延长钢桥焊缝寿命 “武汉造”内焊机器人破解世界难题 湖北日报讯 （记者王成龙、通讯员胡琼之）一条50米长的生产线上，6个比拳头略大的机器人，分头钻进6根28厘米高的钢板U肋，开展焊接。不久，这批钢板将装上武汉沌口长江大桥。这些机器人的研制成功，将大幅延长钢桥焊缝寿命。

钢结构桥梁因成本低、桥墩少等优势，成为建桥主流，旧金山大桥、港珠澳大桥等均属此类。钢桥需在桥面钢板下焊接U肋（一种U形钢筋），以增强抗扭、抗压等关键性能，但U肋内焊是世界难题。如今，这一难题在武船重型工程股份有限公司（简称武船重工）成功破解。

武船重工高工张华解释，以沌口长江大桥为例，每块钢板长12米，钢板下需纵铺6根U肋。每根U肋长12米，密闭凹槽仅28厘米高、30厘米宽，人无法钻入焊接。世界通行做法是，从外部对U肋和钢板进行外焊。如此，U肋与钢板的焊缝一般15年就需大修。

2011年，武汉锂鑫自动化科技有限公司和武船重工联手攻关。去年，研发出U肋内焊机器人，并在武船重工设生产线。

记者看到，生产线尽头有栋“两层小楼”，这是生产线的“大脑”，装有烟气回收系统、操作系统等。“大脑”伸出6根“指头”，“指尖”各有一个焊接机器人。机器人钻进U肋，一来一回40分钟，一块钢板和U肋的内焊即完成。

武汉锂鑫总经理介绍，U肋空间狭小且近乎密闭，焊接过程中的高温和烟尘，会影响机器人“智力”。因此，教会“大脑”合理排烟、送气、散热等，是技术关键。

今年3月，武汉锂鑫将内焊的产品送到华中科大试验，数据显示：仅外焊，在120兆帕至160兆帕压强下，U肋焊缝承受470万次重压后可见裂纹；加用内焊后，在120兆帕至220兆帕压强下，承受900万次重压，仍无裂纹。武汉锂鑫成功申请3项国际专利，成全球唯一服务商。

专家分析，采用此内焊技术，桥梁建设总成本几无增加。该技术的成功研发，将增强中国企业在国际建桥领域的核心竞争力。





