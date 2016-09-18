中西部返乡电商创业榜单出炉何厚铧在澳门会见省政协代表团补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局把解决问题贯穿学习教育全过程图文：秋收美景入画来武汉闽光变身“马里的宝钢”全球首台常温常压氢能客车在汉诞生“武汉造”内焊机器人破解世界难题
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·中西部返乡电商创业榜单出炉
·何厚铧在澳门会见省政协代表团
·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局
·把解决问题贯穿学习教育全过程
·图文：秋收美景入画来
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
·“武汉造”内焊机器人破解世界难题
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.18 星期日
把解决问题贯穿学习教育全过程
    湖北日报讯 本报评论员

    坚持问题导向，边学边查边改，是“两学一做”学习教育的一个基本要求。群众最反感的是形式主义，最期盼的是解决问题。中央也一直强调，解决问题是硬道理，不解决问题就是最大的走过场。十八大以来，我们党抓作风、抓党建，之所以受到社会普遍点赞，就是因为坚持从问题出发，解决了一大批群众反映强烈的突出问题，让党风民风为之一新，使党心民心为之一振。实践证明，有的放矢事易成，学习教育要取得实效，关键在要把问题找出来、把规矩立起来、让纪律严起来，以解决问题为动力来推进学习教育，以解决问题为标准来检验学习教育的效果，把解决问题贯穿始终。
    坚持问题导向，首在聚焦问题。此次全省“两学一做”学习教育暨落实基层党建重点任务推进会，通报了5个方面的突出问题，充分体现了强化问题导向、敢于较真碰硬的精神。这让我们意识到，解决学习教育“灯下黑”的问题，领导干部就要带头示范，改变学得“不深不透”、做得“不严不实”、“手电筒照人不照己”；解决基层党组织软弱涣散问题、严肃党内政治生活，就要充分发挥党支部主体作用，把“处方权”往下放，让基层当好“小郎中”；解决非公企业和社会组织党建“覆盖难”的问题，就要以创新工作思路、勇于攻坚克难，迅速扭转“两新”组织党建薄弱问题；解决党员教育管理“宽松软”的问题，就要严把“入口”关、强化教育管理、不做“老好人”，盯紧党员教育管理各个环节，在解决实际问题中把合格党员的标准立起来、把合格党员的形象树起来。
    坚持问题导向，更要标本兼治、解决根源性问题。联系实际、对症下药，重在以问题整改落实为突破口，以点带面、整体推进，而不能“头痛医头脚痛医脚”。“两学一做”学习教育是各级党组织的一项重大政治责任，层层压实责任、层层传导压力，才能避免效应递减；针对存在的问题，举一反三、主动补齐短板，才能让基层党建任务落实落地；利剑高悬、铁面问责，才能倒逼责任落实，推动管党治党从“宽松软”走向“严紧硬”。
    哲学家培根曾经说过：“如果你从肯定开始，必将以问题告终；如果你从问题开始，必将以肯定结束。”以精准精细抓问题查摆、以劲风厉势抓问题整改，我们就能把学习教育的实效转化为实现“十三五”目标、加快“建成支点、走在前列”进程的强大动力。


   
　