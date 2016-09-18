查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中西部返乡电商创业榜单出炉 ·何厚铧在澳门会见省政协代表团 ·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局 ·把解决问题贯穿学习教育全过程 ·图文：秋收美景入画来 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·“武汉造”内焊机器人破解世界难题 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 中西部返乡电商创业榜单出炉 · 何厚铧在澳门会见省政协代表团 · 补齐短板推进全面从严治党学做结 · 把解决问题贯穿学习教育全过程 · 图文：秋收美景入画来 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · “武汉造”内焊机器人破解世界难 1 要闻 2016.9.18 星期日 王晓东在全省“两学一做”学习教育推进会上强调 补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局 湖北日报讯 （记者甘勇、通讯员楚宗山）14日，省委召开全省“两学一做”学习教育暨落实基层党建重点任务推进电视电话会。省委副书记、代省长王晓东出席会议并讲话。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于“两学一做”学习教育的重要指示精神，按照中央和省委决策部署，进一步压实责任、查摆问题、强化整改、补齐短板，真正把规矩立起来、让纪律严起来，为全省“十三五”实现“率先、进位、升级、奠基”总目标提供坚强的组织和作风保障。

省委常委阮成发、侯长安、傅德辉、黄楚平、于绍良、梁伟年分别在主分会场出席会议。

王晓东指出，“两学一做”学习教育启动以来，全省各级党组织认真贯彻落实中央和省委部署要求，精心组织，迅速行动，问题查找精准，整改务实有力，成绩值得充分肯定。要进一步压实工作责任，继续查摆整改突出问题，确保学习教育取得实实在在的成效。领导干部要把自己摆进去，带好头、做示范，着力解决学得“不深不透”、做得“不严不实”、领导不力等“灯下黑”的问题。

王晓东要求，切实加强基层党组织建设，充分发挥党支部主体作用，坚持“三会一课”制度，抓好“支部主题党日”，严肃党内政治生活；落实“处方权”，让基层党支部书记当好“小郎中”，上下合力确保药到病除；发挥支部战斗堡垒作用，切实管好党员、带好队伍。要创新工作思路，加大工作力度，以“百日攻坚行动”为突破口，迅速补强非公企业和社会组织党建工作薄弱环节，着力解决“覆盖难”问题。要紧盯党员教育管理全过程，坚持高标准、严要求，着力解决党员入口“宽”、党员教育管理“松”、处理党员“软”的问题，切实提高党员队伍建设水平。要坚持学做结合，紧盯发展“第一要务”，咬定全年目标任务不动摇，推动经济持续健康发展；紧盯换届纪律“高压线”，确保换届工作风清气正，换出一届好班子，换出一批好干部；紧盯救灾“主战场”，全力以赴抓好灾后重建工作；紧盯脱贫“军令状”，抓党建促脱贫，确保年度脱贫任务不折不扣完成。

王晓东强调，抓好“两学一做”学习教育是一项重大政治责任，全省各级党组织要切实担负起主体责任，把学习教育抓得紧而又紧、实而又实。要层层传导压力，把全面从严治党要求落实到各战线、各领域、各环节，让每一名党员干部肩头有重担、心中有压力、手上有任务。要主动补齐短板，举一反三，标本兼治，狠抓基层党建任务落实落地。要强化问责问效，始终利剑高悬、铁面问责，以问责倒逼责任落实。

于绍良主持会议，并通报全省“两学一做”学习教育专题督查情况。他要求，各地各单位要紧密结合各自实际，在解决突出问题中学做结合、推动发展，让群众有更多的获得感、更高的满意度。要分层分类推进党支部发挥主体作用，不折不扣抓好基层党建各项重点任务，强化责任落实和督促检查，确保学习教育取得实效。





