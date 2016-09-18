中西部返乡电商创业榜单出炉何厚铧在澳门会见省政协代表团补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局把解决问题贯穿学习教育全过程图文：秋收美景入画来武汉闽光变身“马里的宝钢”全球首台常温常压氢能客车在汉诞生“武汉造”内焊机器人破解世界难题
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·中西部返乡电商创业榜单出炉
·何厚铧在澳门会见省政协代表团
·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局
·把解决问题贯穿学习教育全过程
·图文：秋收美景入画来
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
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湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.18 星期日
王晓东在全省“两学一做”学习教育推进会上强调
补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局
    湖北日报讯  （记者甘勇、通讯员楚宗山）14日，省委召开全省“两学一做”学习教育暨落实基层党建重点任务推进电视电话会。省委副书记、代省长王晓东出席会议并讲话。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于“两学一做”学习教育的重要指示精神，按照中央和省委决策部署，进一步压实责任、查摆问题、强化整改、补齐短板，真正把规矩立起来、让纪律严起来，为全省“十三五”实现“率先、进位、升级、奠基”总目标提供坚强的组织和作风保障。
    省委常委阮成发、侯长安、傅德辉、黄楚平、于绍良、梁伟年分别在主分会场出席会议。
    王晓东指出，“两学一做”学习教育启动以来，全省各级党组织认真贯彻落实中央和省委部署要求，精心组织，迅速行动，问题查找精准，整改务实有力，成绩值得充分肯定。要进一步压实工作责任，继续查摆整改突出问题，确保学习教育取得实实在在的成效。领导干部要把自己摆进去，带好头、做示范，着力解决学得“不深不透”、做得“不严不实”、领导不力等“灯下黑”的问题。
    王晓东要求，切实加强基层党组织建设，充分发挥党支部主体作用，坚持“三会一课”制度，抓好“支部主题党日”，严肃党内政治生活；落实“处方权”，让基层党支部书记当好“小郎中”，上下合力确保药到病除；发挥支部战斗堡垒作用，切实管好党员、带好队伍。要创新工作思路，加大工作力度，以“百日攻坚行动”为突破口，迅速补强非公企业和社会组织党建工作薄弱环节，着力解决“覆盖难”问题。要紧盯党员教育管理全过程，坚持高标准、严要求，着力解决党员入口“宽”、党员教育管理“松”、处理党员“软”的问题，切实提高党员队伍建设水平。要坚持学做结合，紧盯发展“第一要务”，咬定全年目标任务不动摇，推动经济持续健康发展；紧盯换届纪律“高压线”，确保换届工作风清气正，换出一届好班子，换出一批好干部；紧盯救灾“主战场”，全力以赴抓好灾后重建工作；紧盯脱贫“军令状”，抓党建促脱贫，确保年度脱贫任务不折不扣完成。
    王晓东强调，抓好“两学一做”学习教育是一项重大政治责任，全省各级党组织要切实担负起主体责任，把学习教育抓得紧而又紧、实而又实。要层层传导压力，把全面从严治党要求落实到各战线、各领域、各环节，让每一名党员干部肩头有重担、心中有压力、手上有任务。要主动补齐短板，举一反三，标本兼治，狠抓基层党建任务落实落地。要强化问责问效，始终利剑高悬、铁面问责，以问责倒逼责任落实。
    于绍良主持会议，并通报全省“两学一做”学习教育专题督查情况。他要求，各地各单位要紧密结合各自实际，在解决突出问题中学做结合、推动发展，让群众有更多的获得感、更高的满意度。要分层分类推进党支部发挥主体作用，不折不扣抓好基层党建各项重点任务，强化责任落实和督促检查，确保学习教育取得实效。


   
　