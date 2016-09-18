中西部返乡电商创业榜单出炉何厚铧在澳门会见省政协代表团补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局把解决问题贯穿学习教育全过程图文：秋收美景入画来武汉闽光变身“马里的宝钢”全球首台常温常压氢能客车在汉诞生“武汉造”内焊机器人破解世界难题
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·中西部返乡电商创业榜单出炉
·何厚铧在澳门会见省政协代表团
·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局
·把解决问题贯穿学习教育全过程
·图文：秋收美景入画来
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
·“武汉造”内焊机器人破解世界难题
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.18 星期日
中西部返乡电商创业榜单出炉
枝江列“最活跃县（市）”第二
    湖北日报讯 （记者汪彤、通讯员姚红）本月上旬，阿里研究院发布国内首份返乡电商创业研究报告，我省枝江市位列“2015年中西部返乡电商创业最活跃十县（市）”第二。
    记者从枝江市了解到，该市返乡年轻人利用电商创业，多集中在鞋类、服装、化妆品等轻工业产品上。当地较早进入鞋类产品网上销售的兴晟达商贸、领地商贸、康宇商贸等电商公司，现已吸纳本地及周边创业人员1200余人，开设网店1800余家，日销售鞋类产品近万双，形成省内最大、全国第二的鞋类产品网上市场。
    一些本地特产也搭上电商快车。枝江市政府出台政策，鼓励开设网店或进驻网上超市叫卖自产土货，现已注册仙女鸡蛋、仙女蜂蜜、屈店麻花等特色农产品商标。去年，全市通过电商销售有机大米35万公斤、柑橘25万公斤、橙子5万公斤、蔬菜18万公斤、鸡蛋2万公斤。
    枝江以发展电商产业促进县域经济转型升级，探索出“政府引导、市场运作、园区聚集、产业配套”的电商发展新模式。截至目前，全市共发展电子商务示范企业30家、电商网店3500多家，从业人员3000多人，日快递收发2.2万件，去年全市电子商务交易额达到28亿元。


 
　