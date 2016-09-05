查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 民生关注 体育 ·一张“1元发票”引发的思考 ·网售处方药“破冰”之旅能走多远 ·图文：中国足球队，努力吧！ ·卓尔客场0比1不敌权健 ·奎罗斯和他的伊朗队 ·武汉中院敦促“老赖”履行义务 ·图文：三峡蚁工 ·“德”字刻心头，乡村更和谐 ·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 ·姚明傅园慧要去“大冒险” ·鄂象主场击退开滦 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 一张“1元发票”引发的思考 · 网售处方药“破冰”之旅能走多远 · 图文：中国足球队，努力吧！ · 卓尔客场0比1不敌权健 · 奎罗斯和他的伊朗队 · 武汉中院敦促“老赖”履行义务 · 图文：三峡蚁工 · “德”字刻心头，乡村更和谐 · 奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 · 姚明傅园慧要去“大冒险” · 鄂象主场击退开滦 · 体坛简讯 15 民生关注 体育 2016.9.5 星期一 体坛简讯 湖北日报讯 ●2016年里约残奥会将于7日开幕，中国代表团已于8月31日入住残奥村，中国健儿正在迅速适应里约生活，积极训练备战。

●中国金花张帅3日以0比2不敌哈萨克斯坦好手舍夫多娃，无缘美网女单16强。赛后张帅表示，自己已使出了“洪荒之力”。





