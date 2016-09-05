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第15版 民生关注 体育
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·网售处方药“破冰”之旅能走多远
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·卓尔客场0比1不敌权健
·奎罗斯和他的伊朗队
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·图文：三峡蚁工
·“德”字刻心头，乡村更和谐
·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
·姚明傅园慧要去“大冒险”
·鄂象主场击退开滦
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一张“1元发票”引发的思考
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网售处方药“破冰”之旅能走多远
·
图文：中国足球队，努力吧！
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卓尔客场0比1不敌权健
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奎罗斯和他的伊朗队
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武汉中院敦促“老赖”履行义务
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图文：三峡蚁工
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“德”字刻心头，乡村更和谐
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奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
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姚明傅园慧要去“大冒险”
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鄂象主场击退开滦
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体坛简讯
15
民生关注 体育
2016.9.5 星期一
鄂象主场击退开滦
湖北日报讯 （记者马明玉、实习生杨蕾）9月3日，腾讯棋牌天天象棋2016年全国象甲级联赛结束了第18轮角逐，湖北武汉光谷队坐镇主场击退开滦煤矿队。
与开滦队一役对于徘徊在降级圈的湖北队来说非常重要。前两盘较量，李雪松与赵子雨均弈和对手。关键时刻，老帅柳大华战胜蒋凤山。最后一个出场的李智屏再胜窦超，就此锁定胜局。
大胜开滦的同时，由于主要保级竞争对手杭州国交队本轮也击败黑龙江队，仍处降级危机中的鄂军下周将客战杭州环境队。