查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 民生关注 体育 ·一张“1元发票”引发的思考 ·网售处方药“破冰”之旅能走多远 ·图文：中国足球队，努力吧！ ·卓尔客场0比1不敌权健 ·奎罗斯和他的伊朗队 ·武汉中院敦促“老赖”履行义务 ·图文：三峡蚁工 ·“德”字刻心头，乡村更和谐 ·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 ·姚明傅园慧要去“大冒险” ·鄂象主场击退开滦 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 一张“1元发票”引发的思考 · 网售处方药“破冰”之旅能走多远 · 图文：中国足球队，努力吧！ · 卓尔客场0比1不敌权健 · 奎罗斯和他的伊朗队 · 武汉中院敦促“老赖”履行义务 · 图文：三峡蚁工 · “德”字刻心头，乡村更和谐 · 奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 · 姚明傅园慧要去“大冒险” · 鄂象主场击退开滦 · 体坛简讯 15 民生关注 体育 2016.9.5 星期一 姚明傅园慧要去“大冒险” 湖北日报讯 姚明和里约奥运会“洪荒少女”傅园慧已确认将于9月参与录制大型自然探险节目《越野千里》。这档大型自然探险节目由英国探险家贝尔·格里尔斯领衔录制。

姚明会像贝尔一样生吃毛毛虫吗？听到记者替广大网友问出的这个问题，姚明也乐了。他没有给出明确答案，却反问道：“现在谈这个问题有用吗？我现在说吃，到时候没机会吃怎么办？”姚明的意思是这个节目到底会怎么安排，他现在还不知道，如果现在说会吃，到时候节目中没有，就没办法向大家交待了。记者又问他如果真有这种“尝鲜”的考验时，是否会像奥尼尔那样先装样子吃，然后趁贝尔不注意时偷偷扔掉？姚明的回答是：“这样不太好吧，我还是老实一点吧。毕竟有这么多摄像镜头对着，肯定是逃不掉的。”

贝尔早前的探险节目《荒野求生》在世界各地引起热烈反响。2015年，《荒野求生》团队与中方合作拍摄了探险真人秀节目《跟着贝尔去冒险》，赢得了近千万中国“粉丝”。此次《越野千里》的录制将秉承以往此类探险节目的中外合作经验，并开辟中国以外的拍摄现场。 （通讯员 刘凡）





