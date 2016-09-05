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第15版 民生关注 体育
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·网售处方药“破冰”之旅能走多远
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·“德”字刻心头，乡村更和谐
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一张“1元发票”引发的思考
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网售处方药“破冰”之旅能走多远
·
图文：中国足球队，努力吧！
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卓尔客场0比1不敌权健
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奎罗斯和他的伊朗队
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武汉中院敦促“老赖”履行义务
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图文：三峡蚁工
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“德”字刻心头，乡村更和谐
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奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
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姚明傅园慧要去“大冒险”
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体坛简讯
15
民生关注 体育
2016.9.5 星期一
姚明傅园慧要去“大冒险”
湖北日报讯 姚明和里约奥运会“洪荒少女”傅园慧已确认将于9月参与录制大型自然探险节目《越野千里》。这档大型自然探险节目由英国探险家贝尔·格里尔斯领衔录制。
姚明会像贝尔一样生吃毛毛虫吗？听到记者替广大网友问出的这个问题，姚明也乐了。他没有给出明确答案，却反问道：“现在谈这个问题有用吗？我现在说吃，到时候没机会吃怎么办？”姚明的意思是这个节目到底会怎么安排，他现在还不知道，如果现在说会吃，到时候节目中没有，就没办法向大家交待了。记者又问他如果真有这种“尝鲜”的考验时，是否会像奥尼尔那样先装样子吃，然后趁贝尔不注意时偷偷扔掉？姚明的回答是：“这样不太好吧，我还是老实一点吧。毕竟有这么多摄像镜头对着，肯定是逃不掉的。”
贝尔早前的探险节目《荒野求生》在世界各地引起热烈反响。2015年，《荒野求生》团队与中方合作拍摄了探险真人秀节目《跟着贝尔去冒险》，赢得了近千万中国“粉丝”。此次《越野千里》的录制将秉承以往此类探险节目的中外合作经验，并开辟中国以外的拍摄现场。 （通讯员 刘凡）