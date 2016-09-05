一张“1元发票”引发的思考网售处方药“破冰”之旅能走多远图文：中国足球队，努力吧！卓尔客场0比1不敌权健奎罗斯和他的伊朗队武汉中院敦促“老赖”履行义务图文：三峡蚁工“德”字刻心头，乡村更和谐奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧姚明傅园慧要去“大冒险”鄂象主场击退开滦体坛简讯
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 第15版 民生关注 体育
·一张“1元发票”引发的思考
·网售处方药“破冰”之旅能走多远
·图文：中国足球队，努力吧！
·卓尔客场0比1不敌权健
·奎罗斯和他的伊朗队
·武汉中院敦促“老赖”履行义务
·图文：三峡蚁工
·“德”字刻心头，乡村更和谐
·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
·姚明傅园慧要去“大冒险”
·鄂象主场击退开滦
·体坛简讯
湖北日报电子版
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15 民生关注 体育 2016.9.5 星期一
奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
    湖北日报讯 （记者陶忠辉 、通讯员刘艳新）里约奥运冠军刘惠瑕昨日载誉回到家乡黄石，受到英雄般的欢迎。在昨日上午黄石市委、市政府举行的庆功表彰会上，黄石市政府奖励刘蕙瑕50万元，奖励她的启蒙教练余莲鸣15万元，分别奖励大冶市少儿体校、黄石体校10万元和5万元。此外，黄石宏维置业有限公司向刘蕙瑕赠送一套132平方米的住房。下午大冶市委、市政府也召开表彰会，授予刘蕙瑕“大冶市功勋运动员”荣誉称号，奖励刘蕙50万元，大冶汉龙汽车公司赠送她一辆小轿车。
    当天下午，刘蕙瑕游览了湖北（黄石）园博园、矿博园，在黄石人家展园前，她特意要求摄影师为她拍了几张照片。看到家乡的美景，她情不自禁地竖起大拇指点赞，“好几年没回家乡了。家乡变化太大了，完全不是记忆中的模样！”返抵大冶家中后，刘蕙瑕给爷爷一个大大的拥抱。
    和家人短暂相聚后，下午6时刘蕙瑕便返汉归队，接下来她要赴上海、广州投入康复训练，为下一步改练跳板做准备。


   
　