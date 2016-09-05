查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 民生关注 体育 ·一张“1元发票”引发的思考 ·网售处方药“破冰”之旅能走多远 ·图文：中国足球队，努力吧！ ·卓尔客场0比1不敌权健 ·奎罗斯和他的伊朗队 ·武汉中院敦促“老赖”履行义务 ·图文：三峡蚁工 ·“德”字刻心头，乡村更和谐 ·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 ·姚明傅园慧要去“大冒险” ·鄂象主场击退开滦 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 一张“1元发票”引发的思考 · 网售处方药“破冰”之旅能走多远 · 图文：中国足球队，努力吧！ · 卓尔客场0比1不敌权健 · 奎罗斯和他的伊朗队 · 武汉中院敦促“老赖”履行义务 · 图文：三峡蚁工 · “德”字刻心头，乡村更和谐 · 奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 · 姚明傅园慧要去“大冒险” · 鄂象主场击退开滦 · 体坛简讯 15 民生关注 体育 2016.9.5 星期一 奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 湖北日报讯 （记者陶忠辉 、通讯员刘艳新）里约奥运冠军刘惠瑕昨日载誉回到家乡黄石，受到英雄般的欢迎。在昨日上午黄石市委、市政府举行的庆功表彰会上，黄石市政府奖励刘蕙瑕50万元，奖励她的启蒙教练余莲鸣15万元，分别奖励大冶市少儿体校、黄石体校10万元和5万元。此外，黄石宏维置业有限公司向刘蕙瑕赠送一套132平方米的住房。下午大冶市委、市政府也召开表彰会，授予刘蕙瑕“大冶市功勋运动员”荣誉称号，奖励刘蕙50万元，大冶汉龙汽车公司赠送她一辆小轿车。

当天下午，刘蕙瑕游览了湖北（黄石）园博园、矿博园，在黄石人家展园前，她特意要求摄影师为她拍了几张照片。看到家乡的美景，她情不自禁地竖起大拇指点赞，“好几年没回家乡了。家乡变化太大了，完全不是记忆中的模样！”返抵大冶家中后，刘蕙瑕给爷爷一个大大的拥抱。

和家人短暂相聚后，下午6时刘蕙瑕便返汉归队，接下来她要赴上海、广州投入康复训练，为下一步改练跳板做准备。





