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第15版 民生关注 体育
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一张“1元发票”引发的思考
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网售处方药“破冰”之旅能走多远
·
图文：中国足球队，努力吧！
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卓尔客场0比1不敌权健
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奎罗斯和他的伊朗队
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武汉中院敦促“老赖”履行义务
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图文：三峡蚁工
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“德”字刻心头，乡村更和谐
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奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
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体坛简讯
15
民生关注 体育
2016.9.5 星期一
“德”字刻心头，乡村更和谐
湖北日报讯 记者 李彦睿 通讯员 陈勇 张艳艳
上周，记者来到鹤峰县百鸟村党员群众服务中心，只见山墙上一个斗大的“德”字格外醒目。“德”字四周，还写有“社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德”几行小字。
村支部书记贺德林见状介绍说：我们就是要引导大伙把“德”字刻在心间。
贺德林接着讲了几个故事。八组村民郭志英与婆婆陈言贵以前关系很僵，村干部有意把勤劳的郭志英纳入新成立的乡贤道德评判团，让她参与村内纠纷化解、道德评判。在评判团成员提示下，郭志英意识到自己要主动改善婆媳关系。
于是，郭志英有时帮婆婆扯点猪草，有时从集镇给婆婆带些吃的用的。婆婆很感动。8月初，考上一本的孙子对专业不满意，准备复读，需要学费。陈言贵就把卖6头猪仔收入的2000元全部给了儿媳妇。
现在，婆媳关系越来越融洽，陈言贵感觉生活更有奔头。
在八组，邓凤山老人83岁，老伴71岁，儿子媳妇长年在外务工。他家新发展了3亩多茶园。8月中旬，邓凤山病重，住进乡卫生院，老伴随同护理。茶园杂草疯长。
月底，村民自治议事团团长黎司林与雷锋志愿者服务队队长潘国周一合计，发出一条义务帮工短信：“明天，我们帮邓凤山把几亩茶园的杂草除了……”次日，就有15位村民顶着草帽、扛着薅锄走进茶园，杂草除得干干净净。