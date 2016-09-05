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上周，记者来到鹤峰县百鸟村党员群众服务中心，只见山墙上一个斗大的“德”字格外醒目。“德”字四周，还写有“社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德”几行小字。

村支部书记贺德林见状介绍说：我们就是要引导大伙把“德”字刻在心间。

贺德林接着讲了几个故事。八组村民郭志英与婆婆陈言贵以前关系很僵，村干部有意把勤劳的郭志英纳入新成立的乡贤道德评判团，让她参与村内纠纷化解、道德评判。在评判团成员提示下，郭志英意识到自己要主动改善婆媳关系。

于是，郭志英有时帮婆婆扯点猪草，有时从集镇给婆婆带些吃的用的。婆婆很感动。8月初，考上一本的孙子对专业不满意，准备复读，需要学费。陈言贵就把卖6头猪仔收入的2000元全部给了儿媳妇。

现在，婆媳关系越来越融洽，陈言贵感觉生活更有奔头。

在八组，邓凤山老人83岁，老伴71岁，儿子媳妇长年在外务工。他家新发展了3亩多茶园。8月中旬，邓凤山病重，住进乡卫生院，老伴随同护理。茶园杂草疯长。

月底，村民自治议事团团长黎司林与雷锋志愿者服务队队长潘国周一合计，发出一条义务帮工短信：“明天，我们帮邓凤山把几亩茶园的杂草除了……”次日，就有15位村民顶着草帽、扛着薅锄走进茶园，杂草除得干干净净。





