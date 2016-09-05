一张“1元发票”引发的思考网售处方药“破冰”之旅能走多远图文：中国足球队，努力吧！卓尔客场0比1不敌权健奎罗斯和他的伊朗队武汉中院敦促“老赖”履行义务图文：三峡蚁工“德”字刻心头，乡村更和谐奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧姚明傅园慧要去“大冒险”鄂象主场击退开滦体坛简讯
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 第15版 民生关注 体育
·一张“1元发票”引发的思考
·网售处方药“破冰”之旅能走多远
·图文：中国足球队，努力吧！
·卓尔客场0比1不敌权健
·奎罗斯和他的伊朗队
·武汉中院敦促“老赖”履行义务
·图文：三峡蚁工
·“德”字刻心头，乡村更和谐
·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
·姚明傅园慧要去“大冒险”
·鄂象主场击退开滦
·体坛简讯
湖北日报电子版
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15 民生关注 体育 2016.9.5 星期一
图文：三峡蚁工
    湖北日报讯 昨晨，一群自称“三峡蚁工”的市民，到宜昌城区长江左岸江滩清理垃圾。据了解，去年11月开始，“三峡蚁工”总是利用节假日与周末，自发到江滩，对10多公里城区护岸展开环境卫生清理活动。 （记者 刘曙松 视界网 胡馨月 摄）


   
　