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武汉中院敦促“老赖”履行义务
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奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
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体坛简讯
15
民生关注 体育
2016.9.5 星期一
武汉中院敦促“老赖”履行义务
湖北日报讯 （记者汤炜玮、通讯员胡锐）2日，武汉市中级人民法院发布通告，敦促被执行人依法履行法律文书确定的义务，对拒不履行义务的被执行人，法院将依法采取相应的强制执行措施，对构成犯罪的将依法追究刑事责任。《关于敦促被执行人依法履行法律文书确定的义务的通告》规定，自通告发布之日起，对所有拒不履行生效法律文书确定的义务的被执行人，法院将依法采取强制执行措施，包括依法冻结、划拨其存款，扣留、提取其现金收入，强制搜查、审计、查封、扣押、冻结、拍卖、变卖其动产和不动产等。对有履行能力而拒不履行的被执行人，将依法追究其相应刑事责任。
据介绍，2014年至今，武汉市法院共依法拘留387名“老赖”，以涉嫌拒执罪移送公安机关侦查34人，其中16人被处刑罚。同时，对“老赖”实行联合信用惩戒，累计向社会推送失信被执行人名单38228人。