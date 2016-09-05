查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 民生关注 体育 ·一张“1元发票”引发的思考 ·网售处方药“破冰”之旅能走多远 ·图文：中国足球队，努力吧！ ·卓尔客场0比1不敌权健 ·奎罗斯和他的伊朗队 ·武汉中院敦促“老赖”履行义务 ·图文：三峡蚁工 ·“德”字刻心头，乡村更和谐 ·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 ·姚明傅园慧要去“大冒险” ·鄂象主场击退开滦 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 一张“1元发票”引发的思考 · 网售处方药“破冰”之旅能走多远 · 图文：中国足球队，努力吧！ · 卓尔客场0比1不敌权健 · 奎罗斯和他的伊朗队 · 武汉中院敦促“老赖”履行义务 · 图文：三峡蚁工 · “德”字刻心头，乡村更和谐 · 奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 · 姚明傅园慧要去“大冒险” · 鄂象主场击退开滦 · 体坛简讯 15 民生关注 体育 2016.9.5 星期一 奎罗斯和他的伊朗队 湖北日报讯 伊朗队主帅奎罗斯曾被称为葡萄牙足球“黄金一代”的奠基人。他发掘出菲戈、鲁伊科斯塔等巨星，于1989年和1991年两率青年队问鼎世青赛。之后执教名古屋鲸八队、阿联酋国家队并率南非队杀入2002年韩日世界杯，还先后执教曼联、皇马等顶级俱乐部，又率葡萄牙队打进2010年南非世界杯决赛圈。2011年4月，奎罗斯接掌伊朗队，带队打进巴西世界杯决赛圈。

作为亚洲范围内最具世界杯经验的主帅，5年多的执教时间不仅使奎罗斯成为伊朗足球史上在任时间最长的主帅，也让他培养出众多新锐球员。这次12强赛，奎罗斯挑选的25人中，有8人效力于葡萄牙、荷兰等欧洲联赛，首战卡塔尔队打进两球的就是效力于荷甲的两名海归球员。

伊朗队结构为新老结合，后防线上有34岁、代表国家队出战超百场的老将侯赛尼坐镇，中场由队长泰穆里安领衔，多名攻击主力球员则是“90后”，而效力于俄超罗斯托夫队的“95后”前锋阿兹蒙和中场埃加托拉希更是两位骁将。

阿兹蒙有“伊朗梅西”之称，为国家队出场30次打进22球，在刚结束的欧冠资格赛上，他的进球帮助罗斯托夫队战胜对手首闯欧冠正赛。埃加托拉希上赛季转会到罗斯托夫，近3场预选赛他都首发打满全场，是队中主力后腰。



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中伊球票已售一大半

目前，沈阳奥体中心周边的大小酒店均告无房，截止4日下午，6日球票已售出一大半，而每名国脚也只能分得8张票。伊朗方面索要了400张球票，以满足客队球迷的需要。

采访媒体创近年新高

此次中伊之战，报名来到沈阳采访的记者有近300人，加之电视、网络等负责转播的工作人员，其数量将达到数百人。虽然这一人数不能与2002年相比，但却创了近年来采访国足的媒体人数之最。

（本报沈阳4日电 记者 徐平）





