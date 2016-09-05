查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 民生关注 体育 ·一张“1元发票”引发的思考 ·网售处方药“破冰”之旅能走多远 ·图文：中国足球队，努力吧！ ·卓尔客场0比1不敌权健 ·奎罗斯和他的伊朗队 ·武汉中院敦促“老赖”履行义务 ·图文：三峡蚁工 ·“德”字刻心头，乡村更和谐 ·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 ·姚明傅园慧要去“大冒险” ·鄂象主场击退开滦 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 一张“1元发票”引发的思考 · 网售处方药“破冰”之旅能走多远 · 图文：中国足球队，努力吧！ · 卓尔客场0比1不敌权健 · 奎罗斯和他的伊朗队 · 武汉中院敦促“老赖”履行义务 · 图文：三峡蚁工 · “德”字刻心头，乡村更和谐 · 奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 · 姚明傅园慧要去“大冒险” · 鄂象主场击退开滦 · 体坛简讯 15 民生关注 体育 2016.9.5 星期一 卓尔客场0比1不敌权健 湖北日报讯 本报天津4日电（记者蔡毅）今晚在中甲第25轮比赛中，武汉卓尔在多一人的情况下客场0比1不敌天津权健，但庆幸的是，汉军保级对手青岛中能、上海申鑫和呼和浩特中优本轮全部未赢。此役后，汉军积28分排名联赛第13名，领先倒数第二名的青岛中能3分。赛后，主帅费拉拉直言：“在多一人的情况下，我们输球了，令人遗憾。”

赛前，汉军保级对手的赛果已经出来，这让卓尔队可以平静面对天津权健。费拉拉排出4321的防反阵型，半场过后0比0。易地再战，权健换上老将赵旭日，但在第70分钟，赵旭日因对裁判判罚不满被红牌罚下。11打10，武汉队在多一人的情况下，本有机会带分回汉。可是在第82分钟，武汉队还是被对方张修维左脚远射绝杀。

下周末，武汉队将回到主场迎战领头羊贵州恒丰。对于这场比赛，武汉队上下直言，不管是谁到新华路，他们都会全力以赴地拿下对手，争取早日完成保级重任。

另外，在3日下午进行的一场保级焦点战役中，湖南湘涛主场1比4不敌大连超越，遭遇6连败和连续12轮不胜。在中甲还剩5轮的情况下，湘涛落后倒数第3的呼和浩特中优17分提前降级。在球队7个赛季的中甲旅程中，既有过登顶积分榜憧憬中超联赛的美好，也经历了命悬一线间死而复生的喜悦，但最终湘涛还是跌回了中乙，至此湖南再无中超中甲队。





