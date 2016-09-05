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第15版 民生关注 体育
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·网售处方药“破冰”之旅能走多远
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·卓尔客场0比1不敌权健
·奎罗斯和他的伊朗队
·武汉中院敦促“老赖”履行义务
·图文：三峡蚁工
·“德”字刻心头，乡村更和谐
·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
·姚明傅园慧要去“大冒险”
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一张“1元发票”引发的思考
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网售处方药“破冰”之旅能走多远
·
图文：中国足球队，努力吧！
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卓尔客场0比1不敌权健
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奎罗斯和他的伊朗队
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武汉中院敦促“老赖”履行义务
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图文：三峡蚁工
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“德”字刻心头，乡村更和谐
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奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
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姚明傅园慧要去“大冒险”
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体坛简讯
15
民生关注 体育
2016.9.5 星期一
卓尔客场0比1不敌权健
湖北日报讯 本报天津4日电（记者蔡毅）今晚在中甲第25轮比赛中，武汉卓尔在多一人的情况下客场0比1不敌天津权健，但庆幸的是，汉军保级对手青岛中能、上海申鑫和呼和浩特中优本轮全部未赢。此役后，汉军积28分排名联赛第13名，领先倒数第二名的青岛中能3分。赛后，主帅费拉拉直言：“在多一人的情况下，我们输球了，令人遗憾。”
赛前，汉军保级对手的赛果已经出来，这让卓尔队可以平静面对天津权健。费拉拉排出4321的防反阵型，半场过后0比0。易地再战，权健换上老将赵旭日，但在第70分钟，赵旭日因对裁判判罚不满被红牌罚下。11打10，武汉队在多一人的情况下，本有机会带分回汉。可是在第82分钟，武汉队还是被对方张修维左脚远射绝杀。
下周末，武汉队将回到主场迎战领头羊贵州恒丰。对于这场比赛，武汉队上下直言，不管是谁到新华路，他们都会全力以赴地拿下对手，争取早日完成保级重任。
另外，在3日下午进行的一场保级焦点战役中，湖南湘涛主场1比4不敌大连超越，遭遇6连败和连续12轮不胜。在中甲还剩5轮的情况下，湘涛落后倒数第3的呼和浩特中优17分提前降级。在球队7个赛季的中甲旅程中，既有过登顶积分榜憧憬中超联赛的美好，也经历了命悬一线间死而复生的喜悦，但最终湘涛还是跌回了中乙，至此湖南再无中超中甲队。