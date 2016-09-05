查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第15版 民生关注 体育
·一张“1元发票”引发的思考
·网售处方药“破冰”之旅能走多远
·图文：中国足球队，努力吧！
·卓尔客场0比1不敌权健
·奎罗斯和他的伊朗队
·武汉中院敦促“老赖”履行义务
·图文：三峡蚁工
·“德”字刻心头，乡村更和谐
·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
·姚明傅园慧要去“大冒险”
·鄂象主场击退开滦
·体坛简讯
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第11版 : 经济纵横
第12版 : 文化新闻
第13版 : 三农观察
第14版 : 武汉观察
第15版 : 民生关注 体育
第16版 : 专题
第2版 : 聚焦G20
第3版 : 聚焦G20
第4版 : 聚焦G20
第5版 : 聚焦G20
第6版 : 时政要闻
第7版 : 时事
第8版 : 特别报道
第9版 : 特别报道
·
一张“1元发票”引发的思考
·
网售处方药“破冰”之旅能走多远
·
图文：中国足球队，努力吧！
·
卓尔客场0比1不敌权健
·
奎罗斯和他的伊朗队
·
武汉中院敦促“老赖”履行义务
·
图文：三峡蚁工
·
“德”字刻心头，乡村更和谐
·
奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧
·
姚明傅园慧要去“大冒险”
·
鄂象主场击退开滦
·
体坛简讯
15
民生关注 体育
2016.9.5 星期一
与韩国队相比，铁骑伊朗攻击力更强
图文：中国足球队，努力吧！
湖北日报讯 图为：昨晚训练前，国足抱团加油。（Osports供图）
“中国队，努力！”4日晚，在沈阳奥体中心的绿茵场上，国足将士们围成一个圆圈，手搭着手、肩并着肩，随着这一声呐喊，开始了新一天的训练。此时，距6日晚的世预赛12强赛的首个主场对阵伊朗队的比赛只有48个小时了。
按惯例，赛前一天，中伊两队将先后进行官方训练，并出席新闻发布会，令人意外的是，国足临时做出变更，将赛前官方训练时间提前到两天，也就是4日进行。当记者赶到沈阳奥体中心时，仅看到了国足前15分钟的热身训练，此后国足便开始封训。相对应的是，4日原本封训的伊朗队发出通知，他们会开放前20分钟，并接受采访。
首战韩国，国足防线丢了3个球，与伊朗一战，这支防线承受的压力将更大。伊朗除在首战2比0胜卡塔尔外，此前的40强赛中，该队不仅以D组头名出线，且在8战中攻进26球，场均多达3球以上。相比韩国队，其战力只强不弱。对此，黄博文在代表球员接受采访时表示，伊朗队不仅身体强壮，且中前场攻击力确实犀利，并对他们两名前锋的印象很深。
中伊上一次交手还是在2009年的一场热身赛。黄博文说：“双方互相不熟悉，这其实没什么，只要把我们的东西打出来就行。伊朗队是强劲的对手，但现在是我们的主场，希望能够打出主场的气势来，给球迷们带来快乐！”