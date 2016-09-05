查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 民生关注 体育 ·一张“1元发票”引发的思考 ·网售处方药“破冰”之旅能走多远 ·图文：中国足球队，努力吧！ ·卓尔客场0比1不敌权健 ·奎罗斯和他的伊朗队 ·武汉中院敦促“老赖”履行义务 ·图文：三峡蚁工 ·“德”字刻心头，乡村更和谐 ·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 ·姚明傅园慧要去“大冒险” ·鄂象主场击退开滦 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 一张“1元发票”引发的思考 · 网售处方药“破冰”之旅能走多远 · 图文：中国足球队，努力吧！ · 卓尔客场0比1不敌权健 · 奎罗斯和他的伊朗队 · 武汉中院敦促“老赖”履行义务 · 图文：三峡蚁工 · “德”字刻心头，乡村更和谐 · 奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 · 姚明傅园慧要去“大冒险” · 鄂象主场击退开滦 · 体坛简讯 15 民生关注 体育 2016.9.5 星期一 与韩国队相比，铁骑伊朗攻击力更强 图文：中国足球队，努力吧！ 湖北日报讯 图为：昨晚训练前，国足抱团加油。（Osports供图）



“中国队，努力！”4日晚，在沈阳奥体中心的绿茵场上，国足将士们围成一个圆圈，手搭着手、肩并着肩，随着这一声呐喊，开始了新一天的训练。此时，距6日晚的世预赛12强赛的首个主场对阵伊朗队的比赛只有48个小时了。

按惯例，赛前一天，中伊两队将先后进行官方训练，并出席新闻发布会，令人意外的是，国足临时做出变更，将赛前官方训练时间提前到两天，也就是4日进行。当记者赶到沈阳奥体中心时，仅看到了国足前15分钟的热身训练，此后国足便开始封训。相对应的是，4日原本封训的伊朗队发出通知，他们会开放前20分钟，并接受采访。

首战韩国，国足防线丢了3个球，与伊朗一战，这支防线承受的压力将更大。伊朗除在首战2比0胜卡塔尔外，此前的40强赛中，该队不仅以D组头名出线，且在8战中攻进26球，场均多达3球以上。相比韩国队，其战力只强不弱。对此，黄博文在代表球员接受采访时表示，伊朗队不仅身体强壮，且中前场攻击力确实犀利，并对他们两名前锋的印象很深。

中伊上一次交手还是在2009年的一场热身赛。黄博文说：“双方互相不熟悉，这其实没什么，只要把我们的东西打出来就行。伊朗队是强劲的对手，但现在是我们的主场，希望能够打出主场的气势来，给球迷们带来快乐！”





