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网售处方药的尝试

上月，九州通“健康998”电商集团相关负责人透露，九州通旗下“好药师大药房”携手阿里健康和武汉市中心医院，试点开展医院门诊药房部分药品远程配送。其核心要义是：医生开具药方，九州通负责跑腿送药。

九州通是我省唯一获得“电子处方”的企业。在网上销售处方药进入“冰河时代”背景下，此举意味我省药企自发“破冰”。

此前，7月底至8月初，国家食药监局陆续叫停互联网第三方平台出售处方药的试点，此举让互联网售药企业顿感进入“冰河时代”。

由于网上药店不能直接销售处方药，因此，九州通借助和医院合作的方式，由医生开具处方，自己则承担医院药房职责进行配送。患者通过在天猫医药馆的网络医院入口，联系武汉市中心医院相关科室医生，医生根据远程问诊结果和患者已有检验单，开具处方，并传给九州通旗下的好药师大药房，“好药师”则接受指令立即进行配送服务。医生、药方、药店之间形成闭环，杜绝假冒处方钻空子。

购药过程中，九州通借助自己医药流通领域的优势，接到指令，立即启动在武汉100多家药店的销售终端触角，离患者最近的药房进行配送。



网售处方药乱象不止

省食药监局稽查分局调研员庞银典介绍说，处方药人命关天，没有任何一个国家会完全放开对处方药的监管。但是，即使国家药监局叫停网售处方药之后，仍有不少网上售药平台试图打擦边球。

昨日，记者登陆“健客网”“1药网”“1号店”“药房网”等售药网站搜索治疗急、慢性鼻炎及鼻窦炎的“标准桃金娘油”时发现，该处方药仍然能被检索。

记者尝试购买发现，对“健客网”“好药师”“1药网”在线咨询后，对方均表示“缺货”。“1号店”虽显示缺货，但检索出的德国某品牌桃金娘油可通过“1号店”海外直邮——也就是说，20元国产处方药虽然买不到，但300元左右的国外药却可以海淘。

除正规网络购药平台外，更多没有合格资质的网站、零售淘宝卖家、微店卖家则在网络中违规售药。

湖北省食品药品监督管理局对我省互联网药品交易与信息服务网站进行监督检查发现，不少网站存在违规行为。主要包括，未按规定标注证书编号、证书超过有效期但未申请换证、擅自变更网站域名；个别网站发布虚假药品信息，违规销售处方药甚至假药等。

据了解，2015年元月至7月底，我省食药监系统查处各类药品、化妆品、医疗器械违法案件2266起，涉案货值2508.9万元。



网络售药必须有完备体系

“药品是特殊产品，关系到生命安全，全面放宽互联网售药之前，必须有完备体系。”省社科院研究员冯桂林说。

冯桂林认为，医生开具处方，必须与患者面对面，才能对症下药。而药店药师，必须凭医生处方销售处方药。网上药店如果只凭患者自行描述症状，无需出具处方即可购买处方药，很容易出现误判。而且，网上购买处方药，在线执业药师的真实性以及是否具有审核资质均无从考证。

冯桂林建议，逐步放宽互联网售药，需要建立比较健全的第三方网络药品查询系统，让药品可溯源，避免在网络上购买到假药。此外，还需要建立网络售药认证系统，每天对网络药品零售行为进行抽检，保证流通环节安全性。

省食药监局稽查分局副调研员陈建玲介绍，目前，全国获国家食药监局批准的具有网上销售非处方药资质的药品零售企业有553家，湖北只有12家。大家可以登陆国家食品药品监督管理总局官方网站，在“公众查询”栏中，选择“网上药店”，查找网上售药的“正规军”。“和现实中的各种医院、药房良莠不齐一样，药品是特殊商品，保障安全是底线。电商发展的大趋势已经形成。随着网上购药时代步步逼近，我们应该思考，怎样让人买到真药、放心服药？”省社会科学院副研究员马德富说。





