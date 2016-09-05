查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 民生关注 体育 ·一张“1元发票”引发的思考 ·网售处方药“破冰”之旅能走多远 ·图文：中国足球队，努力吧！ ·卓尔客场0比1不敌权健 ·奎罗斯和他的伊朗队 ·武汉中院敦促“老赖”履行义务 ·图文：三峡蚁工 ·“德”字刻心头，乡村更和谐 ·奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 ·姚明傅园慧要去“大冒险” ·鄂象主场击退开滦 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 一张“1元发票”引发的思考 · 网售处方药“破冰”之旅能走多远 · 图文：中国足球队，努力吧！ · 卓尔客场0比1不敌权健 · 奎罗斯和他的伊朗队 · 武汉中院敦促“老赖”履行义务 · 图文：三峡蚁工 · “德”字刻心头，乡村更和谐 · 奥运冠军刘蕙瑕黄石家乡受热捧 · 姚明傅园慧要去“大冒险” · 鄂象主场击退开滦 · 体坛简讯 15 民生关注 体育 2016.9.5 星期一 一张“1元发票”引发的思考 ——慈善组织如何跨越公信力困境 湖北日报讯 记者 李婷 实习生 聂宗杰



7月，省慈善总会收到一项特殊捐赠要求。一位爱心人士微信捐款1元，要求慈善总会出具收款发票。寄出发票需花费行政成本，工作人员建议开具电子发票，遭捐款人拒绝。无奈，工作人员花费8元，寄出了这张“1元发票”。但没多久，省慈善总会就收到这位爱心人士6000元捐赠，此次，该爱心人士却不再索要发票。“这只是省慈善总会遭遇的尴尬之一，背后折射的是对慈善组织的不信任。”省慈善总会秘书长谭光华认为。

今天是首个“中华慈善日”，慈善组织如何跨越公信力困境，成为各方关注的话题。



微捐热情高涨透明需求愈发凸显

不同于10年前，如今，省慈善总会面临的境况不再是如何发动捐款，而是如何让民众放心地捐。

谭光华介绍，自2014年湖北慈善总会将官网和微信公众号打通，捐赠数据实现同步更新后，一年内通过各类网络平台捐赠的人次已超过前几年传统募捐的总和，今年7月抗洪救灾捐赠，仅支付宝平台就有6万多人次参与。

根据《慈善法》，慈善机构应主动向捐赠者出具收据证明。“1元、2元的小额捐款特别多，工作人员开发票都要开半年。”谭光华说，目前省慈善总会正积极争取相关部门支持，希望用电子发票形式来解决。《慈善法》要落地，诸多配套制度尚需跟进和完善，用技术手段实现慈善事业透明化，及时与捐赠人互动、让捐赠人放心捐，是亟待解决的关键问题。



捐的钱去哪儿了可通过捐赠公示追溯

今年7月，武汉市蔡甸区受灾群众急需风油精、电风扇的需求经省慈善总会官微发布后，当天就有20多万网友关注。众多网友积极响应捐赠倡议，但也有网友质疑省慈善总会不作为——“你们为什么不买？”“慈善总会账户上结余的钱哪去了？”

省慈善总会迅速回应，公布捐赠款使用情况，并上传大额捐赠资金使用去向网站公示截图，网络上质疑才逐渐平息。

谭光华说，根据《慈善法》，开展慈善活动的年度支出不得低于上一年总收入的70%，而省慈善总会的年度支出已达80%-90%，同时，结余资金有的是定向用途，如捐资助学的部分不能拿去救灾，应尊重捐赠人意愿。

在省慈善总会微信平台，记者看到，捐赠人可通过捐赠公示查询追踪每笔捐赠去向、用途，“每笔捐赠款项进出皆有记录，让每一笔钱可追溯。”据介绍，目前省慈善总会还制定了大额定向捐赠资金的专项审计办法，其中，50万到100万之间抽查审计，100万以上逐笔审计。



公开透明运作保障慈善事业生命力

“当然，目前老百姓对公益组织的信任度，还比较低。”省慈善总会相关负责人表示，在透明度和资金监管上，省慈善总会正在不断加大力度，进行完善。

为加强第三方监督，2015年7月，湖北省慈善总会首次设立监事会。监事会成员既有慈善事业的捐赠者，又有慈善行业的从业者，还有热心慈善的公众人物，分别来自媒体、律师等多个行业。“慈善法规定，个人不能发起公开募捐，那么，慈善组织的公信力尤其需要凸显。”作为监事会成员之一，省政协常委、省统计局副局长叶青表示，这既需要慈善组织公开相关信息、数据，及时公布资金用途，更需要慈善组织运作透明化。“公开透明是慈善生命所在，慈善法的落地，会让荆楚大地更加温暖。”





