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15
民生关注 体育
2016.9.5 星期一
一张“1元发票”引发的思考
——慈善组织如何跨越公信力困境
湖北日报讯 记者 李婷 实习生 聂宗杰
7月，省慈善总会收到一项特殊捐赠要求。一位爱心人士微信捐款1元，要求慈善总会出具收款发票。寄出发票需花费行政成本，工作人员建议开具电子发票，遭捐款人拒绝。无奈，工作人员花费8元，寄出了这张“1元发票”。但没多久，省慈善总会就收到这位爱心人士6000元捐赠，此次，该爱心人士却不再索要发票。“这只是省慈善总会遭遇的尴尬之一，背后折射的是对慈善组织的不信任。”省慈善总会秘书长谭光华认为。
今天是首个“中华慈善日”，慈善组织如何跨越公信力困境，成为各方关注的话题。
微捐热情高涨透明需求愈发凸显
不同于10年前，如今，省慈善总会面临的境况不再是如何发动捐款，而是如何让民众放心地捐。
谭光华介绍，自2014年湖北慈善总会将官网和微信公众号打通，捐赠数据实现同步更新后，一年内通过各类网络平台捐赠的人次已超过前几年传统募捐的总和，今年7月抗洪救灾捐赠，仅支付宝平台就有6万多人次参与。
根据《慈善法》，慈善机构应主动向捐赠者出具收据证明。“1元、2元的小额捐款特别多，工作人员开发票都要开半年。”谭光华说，目前省慈善总会正积极争取相关部门支持，希望用电子发票形式来解决。《慈善法》要落地，诸多配套制度尚需跟进和完善，用技术手段实现慈善事业透明化，及时与捐赠人互动、让捐赠人放心捐，是亟待解决的关键问题。
捐的钱去哪儿了可通过捐赠公示追溯
今年7月，武汉市蔡甸区受灾群众急需风油精、电风扇的需求经省慈善总会官微发布后，当天就有20多万网友关注。众多网友积极响应捐赠倡议，但也有网友质疑省慈善总会不作为——“你们为什么不买？”“慈善总会账户上结余的钱哪去了？”
省慈善总会迅速回应，公布捐赠款使用情况，并上传大额捐赠资金使用去向网站公示截图，网络上质疑才逐渐平息。
谭光华说，根据《慈善法》，开展慈善活动的年度支出不得低于上一年总收入的70%，而省慈善总会的年度支出已达80%-90%，同时，结余资金有的是定向用途，如捐资助学的部分不能拿去救灾，应尊重捐赠人意愿。
在省慈善总会微信平台，记者看到，捐赠人可通过捐赠公示查询追踪每笔捐赠去向、用途，“每笔捐赠款项进出皆有记录，让每一笔钱可追溯。”据介绍，目前省慈善总会还制定了大额定向捐赠资金的专项审计办法，其中，50万到100万之间抽查审计，100万以上逐笔审计。
公开透明运作保障慈善事业生命力
“当然，目前老百姓对公益组织的信任度，还比较低。”省慈善总会相关负责人表示，在透明度和资金监管上，省慈善总会正在不断加大力度，进行完善。
为加强第三方监督，2015年7月，湖北省慈善总会首次设立监事会。监事会成员既有慈善事业的捐赠者，又有慈善行业的从业者，还有热心慈善的公众人物，分别来自媒体、律师等多个行业。“慈善法规定，个人不能发起公开募捐，那么，慈善组织的公信力尤其需要凸显。”作为监事会成员之一，省政协常委、省统计局副局长叶青表示，这既需要慈善组织公开相关信息、数据，及时公布资金用途，更需要慈善组织运作透明化。“公开透明是慈善生命所在，慈善法的落地，会让荆楚大地更加温暖。”