查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 武汉观察 ·图文：百万“天眼”守护江城安宁 ·恩施市：着力推进“五个实施”真情关爱计生家庭 ·数秒之内在2582万人中锁定目标 ·图文：监控安装有法可依侵犯公民隐私将被追责 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：百万“天眼”守护江城安宁 · 恩施市：着力推进“五个实施”真 · 数秒之内在2582万人中锁定目 · 图文：监控安装有法可依侵犯公民 14 武汉观察 2016.9.5 星期一 图文：监控安装有法可依侵犯公民隐私将被追责 湖北日报讯 图为：民警正在调试无人机，无人机的应用拓展了视频监控范围。



百万摄像头遍布江城，市民难免担心：个人隐私有保障吗？

事实上，早在2013年，我省就出台了《湖北省公共安全视频图像信息系统管理办法》，规范视频监控系统建设和管理，构建公共安全防控体系的同时，保护市民隐私不受侵犯。《办法》于2013年9月1日起施行，规定旅店客房、集体宿舍、哺乳室、公共浴室、更衣室、化妆间、卫生间以及金融、保险、证券机构内可能泄露客户个人信息的区域禁止安装视频监控，选举箱、举报箱、投票点等附近可能观察到个人意愿表达或者行为的区域不得设置监控，其他涉及个人隐私或者涉及公民、法人和其他组织合法权益的场所和区域也在禁止安装视频监控之列。《办法》还规定，公共视频系统摄像设备的安装，应当做到设备位置固定、摄像范围相对固定，并设置明显标识。《办法》明确了对“非法买卖、提供、传播或者非法复制、调取公共视频系统的信息资料”行为的处罚措施，对单位处500元以上3000元以下罚款，对个人处100元以上500元以下罚款；构成违反治安管理行为的，依法予以治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

武汉警方表示，除严格遵守《湖北省公共安全视频图像信息系统管理办法》，警方内部对视频监控信息管理也有严格规定，违反相关规定者，将被严厉追责。近年来，武汉未发生城市视频监控系统信息泄露，侵犯市民隐私事件。

本版撰文：记者 杨然 实习生 张筠浩 通讯员 杨槐柳

摄影：视界网 龙庆





