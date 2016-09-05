查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 武汉观察 ·图文：百万“天眼”守护江城安宁 ·恩施市：着力推进“五个实施”真情关爱计生家庭 ·数秒之内在2582万人中锁定目标 ·图文：监控安装有法可依侵犯公民隐私将被追责 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：百万“天眼”守护江城安宁 · 恩施市：着力推进“五个实施”真 · 数秒之内在2582万人中锁定目 · 图文：监控安装有法可依侵犯公民 14 武汉观察 2016.9.5 星期一 数秒之内在2582万人中锁定目标 湖北日报讯 走进视频侦查支队城市视频监控中心的一瞬间，记者被摄像头拍了一张照。民警在人脸识别系统中选中该照片，仅几秒钟，电脑就自动筛选出几十张相貌相似人员的身份信息，排在首位的，正是记者的身份证信息。

据介绍，该系统拥有2582万人信息数据，包括武汉市常住人口、暂住人口、涉毒人员、全国在逃人员等，证件照比对首位命中率达97%，盘查照比对首位命中率达94%，识别比对命中率为全球领先水平。

该系统由依图科技公司开发，公司创始人朱珑是加州大学洛杉矶分校博士，师从艾伦·尤尔教授。艾伦·尤尔在著名物理学家霍金的指导下获得博士学位，是计算机视觉学界奠基人之一。艾伦·尤尔认为，当计算机通过学习算法接近人类对图像的理解程度，对明显的视觉信息进行深度分析，能够比人类更好地完成某项明确任务。

5月投入使用以来，该系统已屡破要案。5月28日23时许，一男子在江岸区沿江大道某酒店门口被4人持匕首挟持，抢走财物4800余元。案发后，警方通过视频监控，捕捉到一名嫌犯的正面照片，利用人脸识别系统比对，很快确定该嫌犯为黄陂人李某。随后，警方顺藤摸瓜，将王某、夏某、许某等另3名嫌犯抓获。

此外，该系统还能用于迷失人员身份确认、无名尸体认领等。

警方表示，将在重点部位设置人脸识别系统卡口，对人脸静态库、动态库碰撞分析，实现实时预警。这意味着，未来在逃人员只要经过卡口，就会触发人脸识别系统，引发报警。





