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第14版 武汉观察
·图文：百万“天眼”守护江城安宁
·恩施市：着力推进“五个实施”真情关爱计生家庭
·数秒之内在2582万人中锁定目标
·图文：监控安装有法可依侵犯公民隐私将被追责
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图文：百万“天眼”守护江城安宁
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恩施市：着力推进“五个实施”真
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数秒之内在2582万人中锁定目
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图文：监控安装有法可依侵犯公民
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武汉观察
2016.9.5 星期一
数秒之内在2582万人中锁定目标
湖北日报讯 走进视频侦查支队城市视频监控中心的一瞬间，记者被摄像头拍了一张照。民警在人脸识别系统中选中该照片，仅几秒钟，电脑就自动筛选出几十张相貌相似人员的身份信息，排在首位的，正是记者的身份证信息。
据介绍，该系统拥有2582万人信息数据，包括武汉市常住人口、暂住人口、涉毒人员、全国在逃人员等，证件照比对首位命中率达97%，盘查照比对首位命中率达94%，识别比对命中率为全球领先水平。
该系统由依图科技公司开发，公司创始人朱珑是加州大学洛杉矶分校博士，师从艾伦·尤尔教授。艾伦·尤尔在著名物理学家霍金的指导下获得博士学位，是计算机视觉学界奠基人之一。艾伦·尤尔认为，当计算机通过学习算法接近人类对图像的理解程度，对明显的视觉信息进行深度分析，能够比人类更好地完成某项明确任务。
5月投入使用以来，该系统已屡破要案。5月28日23时许，一男子在江岸区沿江大道某酒店门口被4人持匕首挟持，抢走财物4800余元。案发后，警方通过视频监控，捕捉到一名嫌犯的正面照片，利用人脸识别系统比对，很快确定该嫌犯为黄陂人李某。随后，警方顺藤摸瓜，将王某、夏某、许某等另3名嫌犯抓获。
此外，该系统还能用于迷失人员身份确认、无名尸体认领等。
警方表示，将在重点部位设置人脸识别系统卡口，对人脸静态库、动态库碰撞分析，实现实时预警。这意味着，未来在逃人员只要经过卡口，就会触发人脸识别系统，引发报警。