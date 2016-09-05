查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 武汉观察 ·图文：百万“天眼”守护江城安宁 ·恩施市：着力推进“五个实施”真情关爱计生家庭 ·数秒之内在2582万人中锁定目标 ·图文：监控安装有法可依侵犯公民隐私将被追责 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：百万“天眼”守护江城安宁 · 恩施市：着力推进“五个实施”真 · 数秒之内在2582万人中锁定目 · 图文：监控安装有法可依侵犯公民 14 武汉观察 2016.9.5 星期一 恩施市：着力推进“五个实施”真情关爱计生家庭 湖北日报讯 近年来，恩施市认真贯彻落实《中共中央国务院<关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定>》（中发〔2015〕40号）和省、州有关文件精神，按照以人为本、构建和谐社会的总体要求，通过政府主导、政策推动、健全机制、搭建平台，不断完善人口计生利益导向机制体系，落实“五个实施”：实施分类奖励、困难救助、助学资助、医疗救助、养老扶助，促进社会和谐稳定，引导全社会关注关爱计划生育家庭。

核准目标人群，实施分类奖励。对农村户籍的计生家庭严格执行国家、省、州计生奖励扶助政策，每年按期兑现奖励扶助资金，落实奖励960元/人/年，累计奖励人数10446人；落实特别扶助资金分别为6000元/人/年、4800元/人/年，累计扶助人数705人。对城镇改制（困难）企业、街办企业退休的独生子女父母及城镇无业居民中独生子女父母实行一次性奖励3500元，累计奖励人数456人。对行政事业单位独生子女父母退休时实行加发5%的退休金。实现了计生家庭奖励人群全覆盖。

精准特困人群，实施困难救助。对计生特别扶助人员中独生子女死亡的家庭发放一次性抚慰金，每户平均10000元，资金由省、州、市分别按比例承担，2016年共落实一次性抚慰金发放达552人。同时对所有特困人员实行春节、中秋、国庆等重大节假日上门帮扶救助慰问，仅2016年经市财政预算发放慰问金11.2万元；各乡镇街道办事处结合计生协“5.29”活动、世界人口日等，把计生特困人群作为重点对象走访慰问，送温暖、送爱心、送政策上门；市、乡、村为特扶困难人群建档立卡、建立一对一的联系信息沟通制度，及时掌握特困人群变动信息，实施精准救助。

开展关爱女孩，实施助学资助。对农村独女户参加高考加分对象、农村独女和双女参加中考加分的对象，考取大学一本、二本学子、中考达到市定目标的均给予助学奖励，在每年8月学生入学之际全市举行隆重的“关爱女孩·金秋助学”奖励活动，助一批批寒门学子跨入大学校门，让农村女孩在更高的起点上实现腾飞的梦想。据统计已累计助学3659人，市乡两级奖励资金200余万元。

建立绿色通道，实施医疗救助。对于纳入国家特别扶助的特困人群，制作发放统一的计生特殊家庭成员就诊卡，在全市19个公立医院设立醒目的就医绿色通道，对象持就诊卡可异地享受免费挂号、输液，实行挂号、取药、化验、缴费、住院优先，每年免费体检一次，对发生危急重病患者需120急救的对象实行优先免费使用。目前297名特扶对象已享受免费体检等项目，就医绿色通道运行良好。

开展部门帮扶，实施养老扶助。充分发挥计生职能部门的帮扶作用，对计划生育特殊家庭夫妻及其伤残子女，由市人社部门为每人每年代缴城乡最低养老保险100元，代缴医疗保险的自缴部分；民政部门将计划生育特殊家庭及三级以上手术并发症人群中符合低保的对象纳入低保救助；着力解决残疾家庭的后顾之忧；工会、共青团、妇联等部门发挥宣传倡导作用，积极提供法律援助，处处彰显社会大家庭的关爱，不断推进社会和谐友善。

在落实“五个实施”的同时，还关注计生特困家庭，落实再生育补助。对独生子女死亡或依法鉴定为三级以上伤残、未再生育或收养子女，符合再生育条件且有再生育愿望、女方年龄在35周岁以上并领取了《独生子女父母光荣证》的夫妻，部分计划生育手术及再生育医疗费用按规定纳入免费范围；农村计生特殊家庭成功怀孕分娩的，享受1000元的住院分娩补贴；需实施辅助再生育的，享受累计不超过30000元的辅助再生育补助金。

（魏顺军 罗小平）





