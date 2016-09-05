查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 武汉观察 ·图文：百万“天眼”守护江城安宁 ·恩施市：着力推进“五个实施”真情关爱计生家庭 ·数秒之内在2582万人中锁定目标 ·图文：监控安装有法可依侵犯公民隐私将被追责 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：百万“天眼”守护江城安宁 · 恩施市：着力推进“五个实施”真 · 数秒之内在2582万人中锁定目 · 图文：监控安装有法可依侵犯公民 14 武汉观察 2016.9.5 星期一 图文：百万“天眼”守护江城安宁 湖北日报讯 图为：武汉市公安局视频侦查指挥中心内，民警对城市重点部位进行视频巡查。



导语

在武汉城区，犯罪分子经过任何一个街角，都可能不知不觉留下影像。据统计，该市视频探头总量近100万个，直接连入公安专网的探头有4.6万个，已形成“重点全覆盖、区域全封闭、道路全封控”的城市视频监控格局。

在百万“天眼”昼夜不息的注视下，许多犯罪分子无所遁形，江城犯罪警情连年下降，近3年涉枪案件全破，命案侦破率达98%。“天眼”到底有多神通广大？记者近日走访相关部门，一探究竟。



8年设置百万视频探头

人口突破千万，GDP过万亿元，武汉“每天不一样”的同时，社会治安面临严峻考验。车站、商圈人流密集，环线、桥隧车水马龙，单靠人力巡防，事倍功半。

2008年，根据公安部提出的开展建设城市报警和监控系统意见，武汉启动城市视频监控系统建设。2011年底，一期建设完成，市区两级政府共建成视频探头2.6万个，连入专网，社会单位自建视频探头22.5万个。2015年，武汉市完成视频监控二期建设，专网监控探头数量达4.6万个。与此同时，社会单位自建探头也在加速进行，目前已建成90余万个。

市区两级政府建设的探头被称作“一、二类探头”，连入城市视频专用网络，主要覆盖出城道口、跨江大桥、隧道、街口和要害部位，实时监控人、车、物进出武汉市的情况以及重点部位情况；社会单位探头也称作“三类探头”，由企业、社区等单位实行本地存储，可调取记录。

一、二类探头采用“网络运营商出资建设、政府承租、公安机关管理使用”的模式，日常运行维护由运营商组建的1000余人团队负责，可确保探头在线率在95%以上。监控拍摄视频自动保存时间为30天，武汉市仅一、二类探头可调阅视频数据就多达50P。根据计算机存储容量换算 比 例 ，1P等 于 1000T，1T等 于1000G。一部超清电影大小约2G，武汉市城市视频监控存储量相当于2500万部超清电影。

有百万探头和海量视频支撑，武汉警方对社会治安防控能力大大提升，市民遭受犯罪侵害的风险也随之下降。



布局“圈、块、格、点”

武汉市面积达8594平方公里，被长江、汉江分隔成三镇。该市根据地域特点，提出“圈、块、格、点”的布局思路，让4.6万个一、二类监控探头物尽其用。

划圈，在城区主要进出道设置监控，形成封闭的“圈”。切块，在过江通道设置监控，将城市划分为汉口、汉阳、武昌3块。分格，在主干道交叉路口设置监控，形成若干个网格。定点，在党政机关、水电油气等重要场所设置监控，实现全方位监控。“圈、块、格、点”的布局应用，一改过去仅凭经验设置监控，实现了对社会面由大到小，由疏变密的精确控制。“圈、块、格、点”布局效果如何？视频侦查支队民警匡文华讲了一段趣事。某外地公安机关组团来汉交流学习，一位老刑侦民警听完武汉“圈、块、格、点”的监控布局介绍后，想挑战一下。他从汉口大智路附近出发，试图找到监控盲点离开，但走了4个小时也没闯出监控包围圈。



成立全国首支视频侦查支队

视频监控建设布局后，要让它们发挥作用，最关键的因素还是人。2012年2月，武汉警方组建全国首支视频侦查支队，使视频侦查成为继刑事技术、行动技术、网侦技术之后侦查破案的第四大技术支撑。

在武汉“天网”的中枢——视频侦查支队城市视频监控中心，民警们紧盯液晶显示器，通过鼠标调整焦距及画面大小，对三镇重点街道、场所进行巡查、定位、圈划。监控中心的墙壁上，挂着巨幅液晶显示屏，播放街头重点部位的实时画面。

武汉警方近年来不断探索创新，天眼不再局限于固定摄像头，开始向路面和高空延伸。视频侦查支队改装的“视频侦查车”，搭载“视频现场勘查系统”、“隐密移动视频监控系统”（自主研发，已获国家专利）和全国首创的“规模化视频侦查平台”等技术装备，可快速开赴案发现场，进行视频现场勘察、视频采集、视频检索、线索分析、轨迹追踪、数据传输等。

警用无人机的应用，也为视频侦查提供更多可能。武汉视频侦查支队拥有独立的无人机侦查中队，配备20余架无人机，可对大型活动、反恐处突、侦查追捕、大要案件等现场情况进行空中侦查，通过“空中视频侦查系统”快速制作三维全景电子沙盘，为指挥部门提供更加清晰、直观的视角，辅助决策指挥。2015年11月，在首届中国无人机警务应用技能竞赛中，武汉警方通过空中视频侦查系统制作航拍全景图，获得比赛冠军。

近年来，武汉视频侦查已成为全国标杆，先后有500余家政法、公安机关来交流学习。



街头抢劫抢夺发案三连降

随着城市视频监控深入应用，武汉警方破案能力明显提升。2013年以来，该市命案破案率保持在98%以上，枪案连续三年破案率100%，大案要案侦破周期从原来的5天到15天，缩短至3天到5天；街头抢劫、抢夺案件发案连续三年以50%比例大幅下降，今年日均发案不足1起，破案率超过80%。

5月14日凌晨4时许，吕某在江汉区民生路露宿时，被人杀死并抢走随身财物。当日6时许，群众发现死者并报警。警方以案发现场为中心，调取1公里以内、近1000G的视频资料，还原案发过程以及犯罪嫌疑人逃跑路线。案发当日凌晨，吕某在民生路露宿，被2名背包男子看到，其中1人观望，另1人在偷窃吕某财物时，被吕某发现，两人发生拉扯，该男子持刀将吕某捅倒后，与同伙乘坐出租车离开，入住汉阳西桥路某宾馆。当日15时许，警方在该宾馆附近将2名犯罪嫌疑人抓获。经突审，犯罪嫌疑人王某春、张某华对抢劫杀害吕某的犯罪事实供认不讳。接警仅9个小时，“5.14”抢劫杀人案成功告破。

视频监控对街头抢夺、抢劫、诈骗案件的压制效果最为显著。2010年以前街头发案较高的飞车抢夺如今已经绝迹，假古董、象棋残局等街头“做笼子”的接触性诈骗也已罕见。

视频侦查支队曾有专门的队伍负责打击飞车抢夺，如今此类案件骤减，该中队工作量不饱和，已“转行”打击扒窃犯罪。视频侦查支队负责人介绍，飞车抢夺犯罪分子也有自己的“圈子”，“他们来一个就被抓一个，现在都不敢来武汉作案了”。

目前，该市80%以上的案件侦破都以视频侦查为依托，各派出所也建立“视频研判室”，视频监控为反恐防暴、社会维稳、治安防控、侦查破案等各类警务工作提供了强大支撑。



多部门共用一张网

城市视频监控应用，不局限于公安机关打击犯罪维护治安，交通、城管、水务等多个部门都需要利用视频监控开展工作。2008年建设之初，武汉市确定了建设思路：由政府投入，公安部门牵头，共建一张网。

武汉视频侦查支队负责人介绍，城市视频监控系统专网对交通、城管、水务等部门开放，这些部门可随时调看一、二类探头，处理突发情况。7月6日，武汉遭特大暴雨袭击，全市206处路段因渍水断交，交管、水务等部门通过监控迅速锁定渍水点，查看现场情况，派人救援、排渍。

大型活动的安保也离不开视频监控系统。4月10日，首届武汉国际马拉松举行，穿越汉口、汉阳、武昌三镇，全程42.195公里，参与选手2万余人，沿途观众8万余人。该市通过视频探头和无人机对汉马全程监控，确保大赛安全有序进行。

武汉城市视频监控系统不仅在政府部门之间实现共享，在研发升级方面，也采取开放合作的方式。近年来，合作共建的有清华大学、武汉大学、烽火众智、立得空间等20余家单位，这些单位常年派驻员工在视频侦查支队研发，高峰时有70余人。“我们将需求告诉研发人员，由他们量身定制适合实战的产品。”武汉市委常委、公安局局长喻春祥说。





