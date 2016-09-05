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第13版 三农观察
·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车
·联合服务“大企业”发展
·联合管理促税收
·图为：香龙村“搬”出新面貌
·图文：打通堵点，金融活水润三农
·开展结对共建 架设党群“连心桥”
·来本院治疗谨防假冒
·让“党员常青”蔚然成风
·“三举措”提高服务质效
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肖明兆：让蔬菜搭上资本快车
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联合服务“大企业”发展
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联合管理促税收
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图为：香龙村“搬”出新面貌
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图文：打通堵点，金融活水润三农
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开展结对共建 架设党群“连心桥
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来本院治疗谨防假冒
·
让“党员常青”蔚然成风
·
“三举措”提高服务质效
13
三农观察
2016.9.5 星期一
图为：香龙村“搬”出新面貌
湖北日报讯 图一：香龙村新农村居民点。
图二：一村民将烟叶从烤房中取出。
图三：村民郑光林与妻子搬进新居后开起了小超市。
（视界网 郑家裕 周玉玲谭国权 摄影报道）
三峡库区秭归县两河口镇香龙村，平均海拔1350米，属于典型的半高山村。近两年，该村通过整合扶贫、交通、水利、电力等资金，实施扶贫搬迁，将山上农民集中搬迁至山下生活居住。新村道路硬化，家家有了自来水。同时开发乡村旅游，大力发展烤烟、核桃等产业，让搬迁农民搬得出，稳得住，逐步能致富。