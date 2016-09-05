查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 三农观察 ·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 ·联合服务“大企业”发展 ·联合管理促税收 ·图为：香龙村“搬”出新面貌 ·图文：打通堵点，金融活水润三农 ·开展结对共建 架设党群“连心桥” ·来本院治疗谨防假冒 ·让“党员常青”蔚然成风 ·“三举措”提高服务质效 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 · 联合服务“大企业”发展 · 联合管理促税收 · 图为：香龙村“搬”出新面貌 · 图文：打通堵点，金融活水润三农 · 开展结对共建 架设党群“连心桥 · 来本院治疗谨防假冒 · 让“党员常青”蔚然成风 · “三举措”提高服务质效 13 三农观察 2016.9.5 星期一 图为：香龙村“搬”出新面貌 湖北日报讯 图一：香龙村新农村居民点。

图二：一村民将烟叶从烤房中取出。

图三：村民郑光林与妻子搬进新居后开起了小超市。

（视界网 郑家裕 周玉玲谭国权 摄影报道）



三峡库区秭归县两河口镇香龙村，平均海拔1350米，属于典型的半高山村。近两年，该村通过整合扶贫、交通、水利、电力等资金，实施扶贫搬迁，将山上农民集中搬迁至山下生活居住。新村道路硬化，家家有了自来水。同时开发乡村旅游，大力发展烤烟、核桃等产业，让搬迁农民搬得出，稳得住，逐步能致富。





