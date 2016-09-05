肖明兆：让蔬菜搭上资本快车联合服务“大企业”发展联合管理促税收图为：香龙村“搬”出新面貌图文：打通堵点，金融活水润三农开展结对共建 架设党群“连心桥”来本院治疗谨防假冒让“党员常青”蔚然成风“三举措”提高服务质效
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 第13版 三农观察
·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车
·联合服务“大企业”发展
·联合管理促税收
·图为：香龙村“搬”出新面貌
·图文：打通堵点，金融活水润三农
·开展结对共建 架设党群“连心桥”
·来本院治疗谨防假冒
·让“党员常青”蔚然成风
·“三举措”提高服务质效
湖北日报电子版
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13 三农观察 2016.9.5 星期一
南漳县地税局、国税局
联合管理促税收
    湖北日报讯 今年7月以来，南漳县国税局、地税局对全县境内的建安、房地产项目联合推行一体化联管。一体化联管实施60余天来，国税、地税共同巡查建安工地163个，房地产项目35个，查找漏管建安项目15个，补办登记15个，补缴各类税收1150万元。
    组建专班联管。抽调税源分局骨干组建联管办公室，国税、地税一线税管员相对固定，共同管理。明确分工联管。明确联管办公室国地税工作人员具体职责，对辖区内纳税人实行分级分类管理。同时，实现建安、房地产行业“七联合”管理，即联合登记、联合培训、联合巡查、联合评估、联合催缴、联合处理、联合稽查；“一窗通办”联管。借助国税、地税共同进驻政务服务中心“一窗式”联合办税的平台，对建安、房地产项目应纳的国税、地税所有税费种实行一个窗口统一办理，“捆绑征收”、分别开票入库。
（李鑫 叶锋）


   
　