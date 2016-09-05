查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 三农观察 ·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 ·联合服务“大企业”发展 ·联合管理促税收 ·图为：香龙村“搬”出新面貌 ·图文：打通堵点，金融活水润三农 ·开展结对共建 架设党群“连心桥” ·来本院治疗谨防假冒 ·让“党员常青”蔚然成风 ·“三举措”提高服务质效 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 · 联合服务“大企业”发展 · 联合管理促税收 · 图为：香龙村“搬”出新面貌 · 图文：打通堵点，金融活水润三农 · 开展结对共建 架设党群“连心桥 · 来本院治疗谨防假冒 · 让“党员常青”蔚然成风 · “三举措”提高服务质效 13 三农观察 2016.9.5 星期一 南漳县地税局、国税局 联合管理促税收 湖北日报讯 今年7月以来，南漳县国税局、地税局对全县境内的建安、房地产项目联合推行一体化联管。一体化联管实施60余天来，国税、地税共同巡查建安工地163个，房地产项目35个，查找漏管建安项目15个，补办登记15个，补缴各类税收1150万元。

组建专班联管。抽调税源分局骨干组建联管办公室，国税、地税一线税管员相对固定，共同管理。明确分工联管。明确联管办公室国地税工作人员具体职责，对辖区内纳税人实行分级分类管理。同时，实现建安、房地产行业“七联合”管理，即联合登记、联合培训、联合巡查、联合评估、联合催缴、联合处理、联合稽查；“一窗通办”联管。借助国税、地税共同进驻政务服务中心“一窗式”联合办税的平台，对建安、房地产项目应纳的国税、地税所有税费种实行一个窗口统一办理，“捆绑征收”、分别开票入库。

（李鑫 叶锋）





