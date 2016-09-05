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第13版 三农观察
·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车
·联合服务“大企业”发展
·联合管理促税收
·图为：香龙村“搬”出新面貌
·图文：打通堵点，金融活水润三农
·开展结对共建 架设党群“连心桥”
·来本院治疗谨防假冒
·让“党员常青”蔚然成风
·“三举措”提高服务质效
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肖明兆：让蔬菜搭上资本快车
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联合服务“大企业”发展
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联合管理促税收
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图为：香龙村“搬”出新面貌
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图文：打通堵点，金融活水润三农
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开展结对共建 架设党群“连心桥
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来本院治疗谨防假冒
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让“党员常青”蔚然成风
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“三举措”提高服务质效
13
三农观察
2016.9.5 星期一
宜昌市三峡坝区国税局、地税局三峡分局
联合服务“大企业”发展
湖北日报讯 “国地税联合服务，护航企业发展，让我们更有信心。”日前，在宜昌市三峡坝区国税、地税三峡分局召开的大企业税收服务管理座谈会上，人保财险宜昌分公司财务经理王飞为联合服务点赞。“国地税联合对比授课，清晰全面，我们财务人员不用两边跑，省时省力，给企业带来了极大的方便，希望这样的培训多开展一些。”提到国地税联合开展“纳税人学堂”辅导，宜昌交运集团的陈会计也感慨不已。
联合开展满意度调查、开展大企业信用等级评定、对企业财务人员开展辅导培训、为大企业提供个性化服务……《国地税合作规范》实施以来，三峡坝区国税、地税三峡分局已全面开展32个合作事项，并对其中8个合作事项进行创新和深化，拓展新增2个合作事项，并通过联合组建团队开展服务、联合风险管理等措施，提升工作效率，减轻企业负担，真正让纳税人进“一家门”、享“两家服务”。
（方圆）