查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 三农观察 ·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 ·联合服务“大企业”发展 ·联合管理促税收 ·图为：香龙村“搬”出新面貌 ·图文：打通堵点，金融活水润三农 ·开展结对共建 架设党群“连心桥” ·来本院治疗谨防假冒 ·让“党员常青”蔚然成风 ·“三举措”提高服务质效 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 · 联合服务“大企业”发展 · 联合管理促税收 · 图为：香龙村“搬”出新面貌 · 图文：打通堵点，金融活水润三农 · 开展结对共建 架设党群“连心桥 · 来本院治疗谨防假冒 · 让“党员常青”蔚然成风 · “三举措”提高服务质效 13 三农观察 2016.9.5 星期一 宜昌市三峡坝区国税局、地税局三峡分局 联合服务“大企业”发展 湖北日报讯 “国地税联合服务，护航企业发展，让我们更有信心。”日前，在宜昌市三峡坝区国税、地税三峡分局召开的大企业税收服务管理座谈会上，人保财险宜昌分公司财务经理王飞为联合服务点赞。“国地税联合对比授课，清晰全面，我们财务人员不用两边跑，省时省力，给企业带来了极大的方便，希望这样的培训多开展一些。”提到国地税联合开展“纳税人学堂”辅导，宜昌交运集团的陈会计也感慨不已。

联合开展满意度调查、开展大企业信用等级评定、对企业财务人员开展辅导培训、为大企业提供个性化服务……《国地税合作规范》实施以来，三峡坝区国税、地税三峡分局已全面开展32个合作事项，并对其中8个合作事项进行创新和深化，拓展新增2个合作事项，并通过联合组建团队开展服务、联合风险管理等措施，提升工作效率，减轻企业负担，真正让纳税人进“一家门”、享“两家服务”。

（方圆）





