查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 三农观察 ·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 ·联合服务“大企业”发展 ·联合管理促税收 ·图为：香龙村“搬”出新面貌 ·图文：打通堵点，金融活水润三农 ·开展结对共建 架设党群“连心桥” ·来本院治疗谨防假冒 ·让“党员常青”蔚然成风 ·“三举措”提高服务质效 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 · 联合服务“大企业”发展 · 联合管理促税收 · 图为：香龙村“搬”出新面貌 · 图文：打通堵点，金融活水润三农 · 开展结对共建 架设党群“连心桥 · 来本院治疗谨防假冒 · 让“党员常青”蔚然成风 · “三举措”提高服务质效 13 三农观察 2016.9.5 星期一 肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 湖北日报讯 记者 汪训前 通讯员 万永庄 杨波



麻城市宋埠镇彭店村凭借“麻城辣椒”入选全国一村一品示范村镇。1日，记者慕名前往彭店村，寻访“麻城辣椒”的发展轨迹，村民不约而同地说起肖明兆。

肖明兆，刚入知命之年，麻城市蔬菜协会会长，湖北兆至现代农业科技股份有限公司总经理，麻城市兆至蔬菜专业合作社理事长。他成立的兆至农业科技股份公司前不久挂牌新四板。

肖明兆与蔬菜结缘，颇有故事。

1995年，肖明兆离开家乡铁门岗乡肖院村，只身前往武汉一家房地产公司打工。他敦厚能干，很快站稳了脚跟，并成为部门经理，负责花木业务。1997年，他被武汉市评为绿化先进个人，是唯一一名外来务工人员。

2000年，他被武汉市江汉区外经委借用，任对外协作办公室主任。期间，他招商引资，将武汉市液压气动工业公司老厂房改建，成立六渡桥蔬菜批发市场，出任市场总经理，每年创收几百万元，彻底解了这家企业之困。

肖明兆从蔬菜中看到了商机。2003年，他果断辞职，回到麻城宋埠镇，接管大别山蔬菜批发市场。独到的管理，使市场年吞吐量不足1000吨发展到5万吨。

2007年，肖明兆在彭店村流转200亩土地种大棚蔬菜，从大棚选址、耕地施肥、育苗移栽到薄膜保暖、生物灭虫等等，示范无公害种菜。当地菜农纷纷效仿。

2011年，肖明兆在歧亭镇姚李村征地200亩，种植冰糖麒麟西瓜，一次栽苗6次结瓜，瓜期从4月持续到11月，效益可观，被周边群众争相引种。

在肖明兆的带动下，宋埠镇许多村庄改写了“小麦棉花套花生”的传统种植历史，家家念菜经，户户种大棚。为了抱团发展，肖明兆牵头成立麻城市兆至蔬菜专业合作社。

2014年，肖明兆借智省农科院，成立湖北麻城辣椒研发中心。他投资3500万元建设麻城市现代蔬菜产业园，3000吨冷冻保鲜库、占地7000平方米的农光互补等设施，一应俱全，现代农业气息跃然大别山腹地。当年，“麻城辣椒”申报为中国地理标志农产品。

兆至蔬菜专业合作社不断壮大，基地面积达8000亩，社员1600余人，分布在宋埠镇、歧亭镇、中馆驿镇、铁门岗乡等地。当地村民见了肖明兆，不叫姓名，直呼兆至。

与蔬菜打了十几年交道，肖明兆的得意之作，是将“麻城辣椒”盘出了名，成功踏进资本市场。

6月29日，湖北兆至现代农业科技股份有限公司挂牌新四板。

8月25日，肖明兆带着项目书赶赴武汉，参加“中国新资本”一场对接会。“2万吨蔬菜深加工，计划投资1亿元，还需融入产业资本5000万元。”他说，这个项目对“麻城辣椒”品牌又是一个提档升级的机会。





