查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 三农观察 ·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 ·联合服务“大企业”发展 ·联合管理促税收 ·图为：香龙村“搬”出新面貌 ·图文：打通堵点，金融活水润三农 ·开展结对共建 架设党群“连心桥” ·来本院治疗谨防假冒 ·让“党员常青”蔚然成风 ·“三举措”提高服务质效 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 · 联合服务“大企业”发展 · 联合管理促税收 · 图为：香龙村“搬”出新面貌 · 图文：打通堵点，金融活水润三农 · 开展结对共建 架设党群“连心桥 · 来本院治疗谨防假冒 · 让“党员常青”蔚然成风 · “三举措”提高服务质效 13 三农观察 2016.9.5 星期一 竹溪县国税局、地税局 “三举措”提高服务质效 湖北日报讯 今年以来，竹溪县地税局、国税局围绕深化国税、地税征管体制改革，聚焦“营改增”、金税三期等重点工作，采取互设窗口、统一裁量权标准等措施，优化载体，搭建平台，全力助推经济发展，为纳税人提供高效便捷服务。

在服务纳税人方面。该县国税、地税实行国税、地税办税服务厅互设窗口，使纳税人进一个门、办两家事成为现实。

在推进法治建设方面。双方通过召开国地税法制工作联席会，全面梳理双方税务行政处罚裁量权执行标准，有效控制和减少税务行政处罚的随意性。

在实现信息管税方面。双方定期召开研讨会，对行业数据、税种数据和区域整体税收数据进行整合应用，增强分析报告的实效性，将税收数据分析归纳为四类专题，即：税收形势分析、政策效应分析、行业走势分析和税收风险分析，定期形成文字材料，向县委县政府进行汇报，为县域经济发展提供数据支持。

（李翔）





