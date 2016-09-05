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第13版 三农观察
·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车
·联合服务“大企业”发展
·联合管理促税收
·图为：香龙村“搬”出新面貌
·图文：打通堵点，金融活水润三农
·开展结对共建 架设党群“连心桥”
·来本院治疗谨防假冒
·让“党员常青”蔚然成风
·“三举措”提高服务质效
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肖明兆：让蔬菜搭上资本快车
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联合服务“大企业”发展
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联合管理促税收
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图为：香龙村“搬”出新面貌
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图文：打通堵点，金融活水润三农
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开展结对共建 架设党群“连心桥
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来本院治疗谨防假冒
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让“党员常青”蔚然成风
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“三举措”提高服务质效
13
三农观察
2016.9.5 星期一
竹溪县国税局、地税局
“三举措”提高服务质效
湖北日报讯 今年以来，竹溪县地税局、国税局围绕深化国税、地税征管体制改革，聚焦“营改增”、金税三期等重点工作，采取互设窗口、统一裁量权标准等措施，优化载体，搭建平台，全力助推经济发展，为纳税人提供高效便捷服务。
在服务纳税人方面。该县国税、地税实行国税、地税办税服务厅互设窗口，使纳税人进一个门、办两家事成为现实。
在推进法治建设方面。双方通过召开国地税法制工作联席会，全面梳理双方税务行政处罚裁量权执行标准，有效控制和减少税务行政处罚的随意性。
在实现信息管税方面。双方定期召开研讨会，对行业数据、税种数据和区域整体税收数据进行整合应用，增强分析报告的实效性，将税收数据分析归纳为四类专题，即：税收形势分析、政策效应分析、行业走势分析和税收风险分析，定期形成文字材料，向县委县政府进行汇报，为县域经济发展提供数据支持。
（李翔）