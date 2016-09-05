查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 三农观察 ·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 ·联合服务“大企业”发展 ·联合管理促税收 ·图为：香龙村“搬”出新面貌 ·图文：打通堵点，金融活水润三农 ·开展结对共建 架设党群“连心桥” ·来本院治疗谨防假冒 ·让“党员常青”蔚然成风 ·“三举措”提高服务质效 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 · 联合服务“大企业”发展 · 联合管理促税收 · 图为：香龙村“搬”出新面貌 · 图文：打通堵点，金融活水润三农 · 开展结对共建 架设党群“连心桥 · 来本院治疗谨防假冒 · 让“党员常青”蔚然成风 · “三举措”提高服务质效 13 三农观察 2016.9.5 星期一 武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局 让“党员常青”蔚然成风 湖北日报讯 9月1日上午，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局各党支部组织开展主题党日活动，交党费、读党章，重温入党誓词，集中学习《长江日报》“常青花园 党员常青”系列报道。会上，每位党员都谈了自己的心得和感悟,纷纷表示:“党员常青”是要求，更要成为行动自觉。每位党员干部都要牢记共产党员的第一身份，牢记党的宗旨，铭记党员的责任与义务,从本职岗位做起，从身边小事做起，不忘初心，时时处处发挥共产党员的先锋模范作用，让“党员常青”在武汉地税蔚然成风。

近年来，武汉经济技术开发区地税局紧密结合“两学一做”、精准扶贫和组织税收等工作，精心安排主题党日活动，加强党性修养，激发干部干事创业激情，坚定党员理想信念，凝聚持续发展动力。今年6月，被中共武汉市委表彰为先进基层党组织。 (邓兆伟 王国洪)





