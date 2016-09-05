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第13版 三农观察
·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车
·联合服务“大企业”发展
·联合管理促税收
·图为：香龙村“搬”出新面貌
·图文：打通堵点，金融活水润三农
·开展结对共建 架设党群“连心桥”
·来本院治疗谨防假冒
·让“党员常青”蔚然成风
·“三举措”提高服务质效
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肖明兆：让蔬菜搭上资本快车
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联合服务“大企业”发展
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联合管理促税收
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图为：香龙村“搬”出新面貌
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图文：打通堵点，金融活水润三农
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开展结对共建 架设党群“连心桥
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来本院治疗谨防假冒
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让“党员常青”蔚然成风
·
“三举措”提高服务质效
13
三农观察
2016.9.5 星期一
武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局
让“党员常青”蔚然成风
湖北日报讯 9月1日上午，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局各党支部组织开展主题党日活动，交党费、读党章，重温入党誓词，集中学习《长江日报》“常青花园 党员常青”系列报道。会上，每位党员都谈了自己的心得和感悟,纷纷表示:“党员常青”是要求，更要成为行动自觉。每位党员干部都要牢记共产党员的第一身份，牢记党的宗旨，铭记党员的责任与义务,从本职岗位做起，从身边小事做起，不忘初心，时时处处发挥共产党员的先锋模范作用，让“党员常青”在武汉地税蔚然成风。
近年来，武汉经济技术开发区地税局紧密结合“两学一做”、精准扶贫和组织税收等工作，精心安排主题党日活动，加强党性修养，激发干部干事创业激情，坚定党员理想信念，凝聚持续发展动力。今年6月，被中共武汉市委表彰为先进基层党组织。 (邓兆伟 王国洪)