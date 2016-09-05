查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 三农观察 ·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 ·联合服务“大企业”发展 ·联合管理促税收 ·图为：香龙村“搬”出新面貌 ·图文：打通堵点，金融活水润三农 ·开展结对共建 架设党群“连心桥” ·来本院治疗谨防假冒 ·让“党员常青”蔚然成风 ·“三举措”提高服务质效 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 · 联合服务“大企业”发展 · 联合管理促税收 · 图为：香龙村“搬”出新面貌 · 图文：打通堵点，金融活水润三农 · 开展结对共建 架设党群“连心桥 · 来本院治疗谨防假冒 · 让“党员常青”蔚然成风 · “三举措”提高服务质效 13 三农观察 2016.9.5 星期一 咸宁麻塘风湿病医院提醒病友 来本院治疗谨防假冒 湖北日报讯 本院起源于1898年，由国家级非物质文化遗产《镇氏风湿病马钱子疗法》第三代代表性传承人镇海馀先生创办于1976年，是一家专治风湿、类风湿、痛风性关节炎、强直性脊柱炎、颈腰椎肥大、腰椎间盘脱出、坐骨神经痛、股骨头无菌性坏死、中风后遗症等二十多种疑难杂症的专科医院。

镇氏第四代传承人镇万雄、镇万林，第五代传承人镇水清、镇树清、镇东鑫、镇兰芳、黄莉华常年在医院坐诊，医院及镇氏嫡系传人除在武汉市江汉区三眼桥路69号设立的武汉麻塘中医医院外，再未在外设立任何医疗点。目前咸宁城区出现一些假冒镇氏风湿嫡系传人或麻塘风湿病名医主诊的医疗点，本院提醒病友谨防上当受骗，对侵犯本院合法权益的行为，我院将联合相关部门依法打击。

本院在咸宁火车站、温泉汽车站长年有救护专车接送，请认准车身院名及车牌号（鄂L-14052、14053、14054、14055、14056），谨防上当受骗。

院址：咸宁市桂乡大道2号（G4京港澳高速咸宁北入口处）

电话：0715-8618999 8811938

网址：www.xnmtyy.com





