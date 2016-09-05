查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 三农观察 ·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 ·联合服务“大企业”发展 ·联合管理促税收 ·图为：香龙村“搬”出新面貌 ·图文：打通堵点，金融活水润三农 ·开展结对共建 架设党群“连心桥” ·来本院治疗谨防假冒 ·让“党员常青”蔚然成风 ·“三举措”提高服务质效 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 肖明兆：让蔬菜搭上资本快车 · 联合服务“大企业”发展 · 联合管理促税收 · 图为：香龙村“搬”出新面貌 · 图文：打通堵点，金融活水润三农 · 开展结对共建 架设党群“连心桥 · 来本院治疗谨防假冒 · 让“党员常青”蔚然成风 · “三举措”提高服务质效 13 三农观察 2016.9.5 星期一 天门市地税局 开展结对共建 架设党群“连心桥” 湖北日报讯 8月31日上午，天门市地税局将3台电脑、3台空调、1套打印设备、1个档案柜、1个LED屏、1套会议室桌凳、2套服务大厅办公桌椅送往岳口镇杨树店村群众服务中心，高要求开展党建结对共建活动、高水平打造基层党群活动室、高标准规范服务中心设施建设。

按照基层党建与扶贫开发“双推进”的思路，为全面加强扶贫攻坚挂钩联系点基层党建工作，该局坚持“建管用并举、软硬件齐抓”，大力支持杨树店村群众服务中心建设，该服务中心于5月份落成并已投入使用。现阶段，该局通过实地勘探，根据实际情况，及时提供物资帮助，使其充分发挥活动场所“一室多用”综合服务功能，切实提高基层党建水平，为群众解难题，办实事好事。

（鄢宇艳）





