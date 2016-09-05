肖明兆：让蔬菜搭上资本快车联合服务“大企业”发展联合管理促税收图为：香龙村“搬”出新面貌图文：打通堵点，金融活水润三农开展结对共建 架设党群“连心桥”来本院治疗谨防假冒让“党员常青”蔚然成风“三举措”提高服务质效
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 第13版 三农观察
·肖明兆：让蔬菜搭上资本快车
·联合服务“大企业”发展
·联合管理促税收
·图为：香龙村“搬”出新面貌
·图文：打通堵点，金融活水润三农
·开展结对共建 架设党群“连心桥”
·来本院治疗谨防假冒
·让“党员常青”蔚然成风
·“三举措”提高服务质效
湖北日报电子版
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13 三农观察 2016.9.5 星期一
天门市地税局
开展结对共建 架设党群“连心桥”
    湖北日报讯 8月31日上午，天门市地税局将3台电脑、3台空调、1套打印设备、1个档案柜、1个LED屏、1套会议室桌凳、2套服务大厅办公桌椅送往岳口镇杨树店村群众服务中心，高要求开展党建结对共建活动、高水平打造基层党群活动室、高标准规范服务中心设施建设。
    按照基层党建与扶贫开发“双推进”的思路，为全面加强扶贫攻坚挂钩联系点基层党建工作，该局坚持“建管用并举、软硬件齐抓”，大力支持杨树店村群众服务中心建设，该服务中心于5月份落成并已投入使用。现阶段，该局通过实地勘探，根据实际情况，及时提供物资帮助，使其充分发挥活动场所“一室多用”综合服务功能，切实提高基层党建水平，为群众解难题，办实事好事。
（鄢宇艳）


   
　