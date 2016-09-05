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文/图记者汪彤通讯员程良友项祥池黄丽琼



三农金融有效供给不足，农民“贷款难”“贷款贵”“贷款慢”，是个普遍性的问题。全省农村合作金融创新试点县市、全国农村承包土地经营权抵押贷款试点县市的大冶市，成立三农金融服务中心，设立涉农贷款担保基金，以农民合作社联合会（农合联）为纽带，破解涉农融资难题，推动资金流向农业农村，激发了三农发展活力。

至今年7月底，该市相关银行共向农户、农企发放金融创新贷款79笔、金额9860万元。其中无抵押信用贷款33笔，金额4042万元，占贷款总额的41%。



量身定做多选择

大冶市金湖街办程万村养猪大户程潭这两天很忙，两个月前订购的饲料，正在陆续调运到位。

2012年，程潭与人合伙成立程潭养殖专业合作社。经过4年积累，合作社小有规模，存栏肉猪300头、猪仔500头、母猪108头。今年春季，猪肉价格连连上涨，老程想扩大生产规模，新进一批饲料，可有20万元的资金缺口。他想过向银行贷款，可无抵押、又找不到担保。

老程是市农合联会员，今年5月，经农合联推荐，他来到大冶市三农金融服务中心，咨询政策。中心工作人员建议他申办该市为农合联会员和农业新型经营主体量身定制的贷款产品——“信用贷”，无需抵押。“没有其他抵押物，用信用也能贷款，有意思。”老程喜出望外。随后的一个多月里，中心联系大冶市农商行，对程潭合作社进行实地考察，结合农合联掌握的情况，认为该合作社生产经营状况较稳定，近期猪肉行情较好，具有还款能力，老程本人又无不良征信记录，一致同意为其发放20万元信用贷款，使用时间为一年。

市三农金融服务中心副主任杜红星介绍，中心联合金融、保险及市直相关部门，创新推出信用贷、抵押贷、担保贷、保险贷、扶贫贷、联保贷、集体贷等七款贷款产品，供农户、农企根据自身实际选择，尽可能满足农村不同经营主体的融资需求。

信用贷。中心与市中小企业担保公司、农合联和合作银行共同合作，充分发挥农合联对会员特有的利益联结和信息对称优势，专门针对一些轻资产、无抵押、无担保的农合联会员和农业新型经营主体提供贷款服务。

抵押贷。开展农村承包土地的经营权、水域滩涂养殖经营权、林权及其他权属的抵（质）押贷款。金牛镇铭浩绿色生态科技公司以基地的农村承包土地经营权为抵押，结合企业授信额度，获得合作银行350万元贷款。目前，全市农村土地承包经营权确权登记颁证已经100%完成，并建立了纸质档案和电子档案，为铺开抵押贷奠定了基础。

担保贷。市中小企业信用担保公司专设涉农金融担保服务部。毛铺富农农林牧专业合作社，在今年的大汛时期，受灾严重，急需资金重建。担保公司为该合作社提供全责担保，农商行为该合作社发放抗灾救灾贷款450万元。

保险贷。去年，市财保公司推出小额贷款保证保险，对金额200万元以下的农民专业合作社贷款和50万元以下的种养大户贷款可实行保证保险，费率控制在3%以内。至目前，全市累计发放小额保证保险贷款3600万元。

联保贷。相关农民合作社或产业链上下游经营主体组织起来，相互担保，合作银行对其提供联保贷款。市港鑫发紫甘薯种植合作社联合罗桥绿源种植合作社等5家合作社实施联保，获国开村镇银行联保贷款总额140万元。

扶贫贷。对具有就业创业潜质、守信用的建档立卡贫困户，提供“10万元以内、3年期限、免担保、免抵押、全贴息”信用贷款服务。

集体贷。村级集体经济组织将其直接经营管理的土地、山林、矿产等自然资源使用权或村级集体资产作为抵押，获取涉农合作银行信贷支持。目前正在推进村级光伏发电项目贷款。



政府主导控风险

今年1月，大冶市专门成立三农金融服务中心，与市农村综合产权交易中心“两块牌子、一套班子”，属公益类事业单位。以中心为平台和纽带，建立农业经营主体、农合联、村级集体经济组织、合作银行、担保公司、保险公司各方合作联动机制。

大冶市农商行副行长段先华说，有了联动机制，每笔贷款从贷前调查、贷中审查到贷后检查，不再只是银行一个部门的事情了。

中心也是金融服务的窗口，多部门联合办公，一站式服务，解决了涉农贷款“放款慢”问题。

政府增信，设立基金，发挥财政资金引导和撬动作用。大冶市从市财政列支5000万元，加上省财政注入资金3000万元，共计8000万元，作为涉农贷款担保与风险补偿基金。按1:10的杠杆率，该政府基金可撬动8亿元融资规模。

市三农金融服务中心主任陈立新说，贷款难的背后是银行怕风险，大冶建立政府主导的多层次信贷风险控制机制，防控涉农贷款风险。他透露，对于信用贷、农村承包土地抵押贷，由政府基金与合作银行按6：4比例承担损失风险。

除了设立政府基金，大冶还引入保险机制分散风险。对于保险贷品种，由保险公司与合作银行对损失部分按7：3比例承担风险。

为确保风险可控，大冶出台了“熔断机制”。当合作银行涉农贷款代偿率达到5%，停办涉农贷款业务；或担保公司担保代偿资金达到在保余额的4%，停止担保业务；保险公司所承报的涉农贷款保证保险赔付率达到130%时，停止保证保险业务。



真金白银降利息

为有效解决三农领域“融资贵”的问题，大冶市对全市所有涉农贷款实行“三免二贴一降”政策。三免：免收涉农贷款担保费、涉农贷款评估费、产权交易鉴证费；二贴：对抵押贷实行银行同期基准利率50%贴息，对保险贷给予保费30%补贴；一降：对涉农贷款实行降低利率标准，基准利率上浮不得超过30%。

今年7月，果城绿洲种植专业合作社负责人吴金雨凭林地使用权及林木收益权，从市农商行抵押贷款400万元。吴金雨算了一笔账，这笔抵押贷的利率只有5.6%，当地银行个贷利率一般9%，仅利息减免这一项，就省下13万元。只要按期还款，还可享受财政贴息奖励8.7万元。同时，免收担保费（2%）、涉农贷款评估费（7.5‰）这两项，又省下11万余元。整个融资成本，节省了32万余元。

三农金融服务中心与农合联深度合作，加强会员征信体系建设。目前市农合联共有会员245个。农合联为会员提供产前产中产后、借贷征信支持等全方位服务，并推动建立信用奖惩机制。对守信者在授信、借贷、担保等方面给予相应的优惠，对失信者建立“黑名单”。截至7月31日，共建立230个农合联会员信用信息档案。这230个会员单位分别获5万元至500万元不等的授信额度，共计授信额度15760万元。

陈立新表示，未来，他们将健全完善新型农业经营主体征信平台，实现网络平台信息共享，实行贷款项目负责制度，加强同涉农部门、合作银行、保险公司的沟通，加快贷款发放额度。他透露，三农金融服务中心最终是要打造成一个集农业生产、涉农征信、产权交易、鉴证抵押和涉农金融“五位一体”的三农社会化服务平台，推进三农服务更加顺畅。





