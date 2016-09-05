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第12版 文化新闻
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·李元刚获评中国文化馆榜样人物
·新生入学首考防诈骗
·大冶高中生免学费住宿费
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大冶高中生免学费住宿费
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文化新闻
2016.9.5 星期一
大冶高中生免学费住宿费
湖北日报讯 （记者陶忠辉、通讯员程良友、张学华）“真是好呵，娃儿读高中不用交学费了！”1日，前来大冶一中给孩子报名的大冶市民张美玉高兴地说。
今年大冶所有在册高中生，均收到一份特别“大礼包”，高中阶段全部免除学费、住宿费。
大冶市教育局党委书记成国胜介绍，免收学费、住宿费后，平均每名高中生每学期将少交1000元左右，民办普通高中比照同级公办高中免费政策由市财政予以补贴。大冶市目前有6所公办高中，在校学生11800人，市财政将专项补贴1180多万元。