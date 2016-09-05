音乐 融入他的生命中第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕26岁，带着梦想重新出发昂扬向上的青春最美丽“豆花姑娘”来上学啦省图书馆发布9月长江讲坛预告李元刚获评中国文化馆榜样人物新生入学首考防诈骗大冶高中生免学费住宿费
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 第12版 文化新闻
·音乐 融入他的生命中
·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕
·26岁，带着梦想重新出发
·昂扬向上的青春最美丽
·“豆花姑娘”来上学啦
·省图书馆发布9月长江讲坛预告
·李元刚获评中国文化馆榜样人物
·新生入学首考防诈骗
·大冶高中生免学费住宿费
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.5 星期一
大冶高中生免学费住宿费
    湖北日报讯 （记者陶忠辉、通讯员程良友、张学华）“真是好呵，娃儿读高中不用交学费了！”1日，前来大冶一中给孩子报名的大冶市民张美玉高兴地说。
    今年大冶所有在册高中生，均收到一份特别“大礼包”，高中阶段全部免除学费、住宿费。
    大冶市教育局党委书记成国胜介绍，免收学费、住宿费后，平均每名高中生每学期将少交1000元左右，民办普通高中比照同级公办高中免费政策由市财政予以补贴。大冶市目前有6所公办高中，在校学生11800人，市财政将专项补贴1180多万元。


   
　