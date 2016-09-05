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第12版 文化新闻
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·昂扬向上的青春最美丽
·“豆花姑娘”来上学啦
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·李元刚获评中国文化馆榜样人物
·新生入学首考防诈骗
·大冶高中生免学费住宿费
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新生入学首考防诈骗
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大冶高中生免学费住宿费
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文化新闻
2016.9.5 星期一
新生入学首考防诈骗
湖北日报讯 （记者王理略、通讯员侯庆）新生入学报到先考试，成绩不足80分需补考，直至满分为止。昨日，武汉纺织大学环境学院迎新时，凡是前来报到的新生，参加一场考试后才能办理入学手续。
这场名为“电信诈骗知识测试”的考试，只有单选和多选两种题型，一共10题，满分为100分，80分为及格线。考生基本上15分钟左右能完成考试，老师现场改卷并登记成绩。记者随机拿了32份答卷，就发现有9名新生不及格。“其实考题并不难，这说明新生识破骗局的能力有待提高。”该校环境学院学生会一名干部告诉记者。
该学院相关负责人介绍，正值开学季，针对新生的各种骗术卷土重来。学院在新生一入学就开展防诈骗考试，希望能竖起警示牌，让他们从入校第一刻就加强防范诈骗的安全意识。