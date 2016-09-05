音乐 融入他的生命中第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕26岁，带着梦想重新出发昂扬向上的青春最美丽“豆花姑娘”来上学啦省图书馆发布9月长江讲坛预告李元刚获评中国文化馆榜样人物新生入学首考防诈骗大冶高中生免学费住宿费
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 第12版 文化新闻
·音乐 融入他的生命中
·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕
·26岁，带着梦想重新出发
·昂扬向上的青春最美丽
·“豆花姑娘”来上学啦
·省图书馆发布9月长江讲坛预告
·李元刚获评中国文化馆榜样人物
·新生入学首考防诈骗
·大冶高中生免学费住宿费
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12 文化新闻 2016.9.5 星期一
新生入学首考防诈骗
    湖北日报讯 （记者王理略、通讯员侯庆）新生入学报到先考试，成绩不足80分需补考，直至满分为止。昨日，武汉纺织大学环境学院迎新时，凡是前来报到的新生，参加一场考试后才能办理入学手续。
    这场名为“电信诈骗知识测试”的考试，只有单选和多选两种题型，一共10题，满分为100分，80分为及格线。考生基本上15分钟左右能完成考试，老师现场改卷并登记成绩。记者随机拿了32份答卷，就发现有9名新生不及格。“其实考题并不难，这说明新生识破骗局的能力有待提高。”该校环境学院学生会一名干部告诉记者。
    该学院相关负责人介绍，正值开学季，针对新生的各种骗术卷土重来。学院在新生一入学就开展防诈骗考试，希望能竖起警示牌，让他们从入校第一刻就加强防范诈骗的安全意识。


   
　