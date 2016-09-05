查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·音乐 融入他的生命中 ·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕 ·26岁，带着梦想重新出发 ·昂扬向上的青春最美丽 ·“豆花姑娘”来上学啦 ·省图书馆发布9月长江讲坛预告 ·李元刚获评中国文化馆榜样人物 ·新生入学首考防诈骗 ·大冶高中生免学费住宿费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 音乐 融入他的生命中 · 第11届全国优秀舞蹈节目展演精 · 26岁，带着梦想重新出发 · 昂扬向上的青春最美丽 · “豆花姑娘”来上学啦 · 省图书馆发布9月长江讲坛预告 · 李元刚获评中国文化馆榜样人物 · 新生入学首考防诈骗 · 大冶高中生免学费住宿费 12 文化新闻 2016.9.5 星期一 新生入学首考防诈骗 湖北日报讯 （记者王理略、通讯员侯庆）新生入学报到先考试，成绩不足80分需补考，直至满分为止。昨日，武汉纺织大学环境学院迎新时，凡是前来报到的新生，参加一场考试后才能办理入学手续。

这场名为“电信诈骗知识测试”的考试，只有单选和多选两种题型，一共10题，满分为100分，80分为及格线。考生基本上15分钟左右能完成考试，老师现场改卷并登记成绩。记者随机拿了32份答卷，就发现有9名新生不及格。“其实考题并不难，这说明新生识破骗局的能力有待提高。”该校环境学院学生会一名干部告诉记者。

该学院相关负责人介绍，正值开学季，针对新生的各种骗术卷土重来。学院在新生一入学就开展防诈骗考试，希望能竖起警示牌，让他们从入校第一刻就加强防范诈骗的安全意识。





