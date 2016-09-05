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李元刚获评中国文化馆榜样人物
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文化新闻
2016.9.5 星期一
李元刚获评中国文化馆榜样人物
湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员王涛）8月31日，2016年中国文化馆年会表彰了9名“中国文化馆榜样人物”，宜昌当阳市淯溪镇综合文化站站长李元刚获表彰，为我省唯一受表彰代表。
年过5旬的李元刚在淯溪文化站已工作16年。2001年，他初到淯溪镇文化站工作时，站里还欠着60多万元债务，他通过技术改造、优化管理，偿还了陈年老账。此后，他先后争取资金1500多万元，建成民俗博物馆、图书馆、美术馆和综合性文化广场，并免费开放。如今，淯溪文化站已发展成为占地20多亩拥有固定资产2000多万元的文化园地，获评全国“服务基层，服务农民”先进单位。
让文化走进百姓家，李元刚推行乡风文明建设“一户三化”，即以中心户为依托，实现组织网络化、活动经常化、服务市场化，先后培育民间文艺社团20多支、文明中心户200多户、各类农村文艺骨干1000多人。
文化站的“映山红”农民艺术团，采取商业和公益“双脚并行”的经营模式，每年免费送戏下乡30多场，商业演出200多场，辐射荆门、宜昌、枝江等地，累计观众达16万人次；他组织创作的淯溪镇传统曲艺“漳河大鼓”《一篮金水柑》，获全省第十三届“楚天群星奖”金奖。
李元刚还策划了“映山红”农民文化科技节。第三届文化科技节吸引周边县市近3万人参与，引进三个千万元以上投资项目，淯溪镇在外企业老板为家乡捐款300多万元。