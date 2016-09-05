查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·音乐 融入他的生命中 ·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕 ·26岁，带着梦想重新出发 ·昂扬向上的青春最美丽 ·“豆花姑娘”来上学啦 ·省图书馆发布9月长江讲坛预告 ·李元刚获评中国文化馆榜样人物 ·新生入学首考防诈骗 ·大冶高中生免学费住宿费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 音乐 融入他的生命中 · 第11届全国优秀舞蹈节目展演精 · 26岁，带着梦想重新出发 · 昂扬向上的青春最美丽 · “豆花姑娘”来上学啦 · 省图书馆发布9月长江讲坛预告 · 李元刚获评中国文化馆榜样人物 · 新生入学首考防诈骗 · 大冶高中生免学费住宿费 12 文化新闻 2016.9.5 星期一 李元刚获评中国文化馆榜样人物 湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员王涛）8月31日，2016年中国文化馆年会表彰了9名“中国文化馆榜样人物”，宜昌当阳市淯溪镇综合文化站站长李元刚获表彰，为我省唯一受表彰代表。

年过5旬的李元刚在淯溪文化站已工作16年。2001年，他初到淯溪镇文化站工作时，站里还欠着60多万元债务，他通过技术改造、优化管理，偿还了陈年老账。此后，他先后争取资金1500多万元，建成民俗博物馆、图书馆、美术馆和综合性文化广场，并免费开放。如今，淯溪文化站已发展成为占地20多亩拥有固定资产2000多万元的文化园地，获评全国“服务基层，服务农民”先进单位。

让文化走进百姓家，李元刚推行乡风文明建设“一户三化”，即以中心户为依托，实现组织网络化、活动经常化、服务市场化，先后培育民间文艺社团20多支、文明中心户200多户、各类农村文艺骨干1000多人。

文化站的“映山红”农民艺术团，采取商业和公益“双脚并行”的经营模式，每年免费送戏下乡30多场，商业演出200多场，辐射荆门、宜昌、枝江等地，累计观众达16万人次；他组织创作的淯溪镇传统曲艺“漳河大鼓”《一篮金水柑》，获全省第十三届“楚天群星奖”金奖。

李元刚还策划了“映山红”农民文化科技节。第三届文化科技节吸引周边县市近3万人参与，引进三个千万元以上投资项目，淯溪镇在外企业老板为家乡捐款300多万元。





