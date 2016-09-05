音乐 融入他的生命中第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕26岁，带着梦想重新出发昂扬向上的青春最美丽“豆花姑娘”来上学啦省图书馆发布9月长江讲坛预告李元刚获评中国文化馆榜样人物新生入学首考防诈骗大冶高中生免学费住宿费
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 第12版 文化新闻
·音乐 融入他的生命中
·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕
·26岁，带着梦想重新出发
·昂扬向上的青春最美丽
·“豆花姑娘”来上学啦
·省图书馆发布9月长江讲坛预告
·李元刚获评中国文化馆榜样人物
·新生入学首考防诈骗
·大冶高中生免学费住宿费
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.5 星期一
李元刚获评中国文化馆榜样人物
    湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员王涛）8月31日，2016年中国文化馆年会表彰了9名“中国文化馆榜样人物”，宜昌当阳市淯溪镇综合文化站站长李元刚获表彰，为我省唯一受表彰代表。
    年过5旬的李元刚在淯溪文化站已工作16年。2001年，他初到淯溪镇文化站工作时，站里还欠着60多万元债务，他通过技术改造、优化管理，偿还了陈年老账。此后，他先后争取资金1500多万元，建成民俗博物馆、图书馆、美术馆和综合性文化广场，并免费开放。如今，淯溪文化站已发展成为占地20多亩拥有固定资产2000多万元的文化园地，获评全国“服务基层，服务农民”先进单位。
    让文化走进百姓家，李元刚推行乡风文明建设“一户三化”，即以中心户为依托，实现组织网络化、活动经常化、服务市场化，先后培育民间文艺社团20多支、文明中心户200多户、各类农村文艺骨干1000多人。
    文化站的“映山红”农民艺术团，采取商业和公益“双脚并行”的经营模式，每年免费送戏下乡30多场，商业演出200多场，辐射荆门、宜昌、枝江等地，累计观众达16万人次；他组织创作的淯溪镇传统曲艺“漳河大鼓”《一篮金水柑》，获全省第十三届“楚天群星奖”金奖。
    李元刚还策划了“映山红”农民文化科技节。第三届文化科技节吸引周边县市近3万人参与，引进三个千万元以上投资项目，淯溪镇在外企业老板为家乡捐款300多万元。


   
　