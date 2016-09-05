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第12版 文化新闻
·音乐 融入他的生命中
·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕
·26岁，带着梦想重新出发
·昂扬向上的青春最美丽
·“豆花姑娘”来上学啦
·省图书馆发布9月长江讲坛预告
·李元刚获评中国文化馆榜样人物
·新生入学首考防诈骗
·大冶高中生免学费住宿费
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26岁，带着梦想重新出发
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“豆花姑娘”来上学啦
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省图书馆发布9月长江讲坛预告
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李元刚获评中国文化馆榜样人物
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新生入学首考防诈骗
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大冶高中生免学费住宿费
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文化新闻
2016.9.5 星期一
省图书馆发布9月长江讲坛预告
湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员刘虹）3日上午，央视《百家讲坛》主讲嘉宾、华中师范大学教授邱紫华，在省图书馆开讲《从〈道德经〉看生存智慧与人生境界》，拉开了9月长江讲坛的大幕。省图书馆同日发布了本月长江讲坛预告。
9月10日9时30分，《中国日报》高级编辑张耀宁将开讲《浅说新闻漫画》。17日9时30分，海南省三亚市政法委副书记、三亚市法学会副会长王克宏将开讲《从南海争端说起》，王克宏具有深厚的法学理论知识和丰富的实战经验，曾任海军护卫舰舰长，多次参加南海演习活动和巡逻任务，熟悉南海时事动态和安全形势，并屡次受邀为大学生作关于《联合国海洋法公约》与我国海洋形势专题讲座。
24日9时30分，田径项目国家级裁判员张浩将开讲《如何为马拉松跑者提供更好的服务》。