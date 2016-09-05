音乐 融入他的生命中第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕26岁，带着梦想重新出发昂扬向上的青春最美丽“豆花姑娘”来上学啦省图书馆发布9月长江讲坛预告李元刚获评中国文化馆榜样人物新生入学首考防诈骗大冶高中生免学费住宿费
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 第12版 文化新闻
·音乐 融入他的生命中
·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕
·26岁，带着梦想重新出发
·昂扬向上的青春最美丽
·“豆花姑娘”来上学啦
·省图书馆发布9月长江讲坛预告
·李元刚获评中国文化馆榜样人物
·新生入学首考防诈骗
·大冶高中生免学费住宿费
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.5 星期一
省图书馆发布9月长江讲坛预告
    湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员刘虹）3日上午，央视《百家讲坛》主讲嘉宾、华中师范大学教授邱紫华，在省图书馆开讲《从〈道德经〉看生存智慧与人生境界》，拉开了9月长江讲坛的大幕。省图书馆同日发布了本月长江讲坛预告。
    9月10日9时30分，《中国日报》高级编辑张耀宁将开讲《浅说新闻漫画》。17日9时30分，海南省三亚市政法委副书记、三亚市法学会副会长王克宏将开讲《从南海争端说起》，王克宏具有深厚的法学理论知识和丰富的实战经验，曾任海军护卫舰舰长，多次参加南海演习活动和巡逻任务，熟悉南海时事动态和安全形势，并屡次受邀为大学生作关于《联合国海洋法公约》与我国海洋形势专题讲座。
    24日9时30分，田径项目国家级裁判员张浩将开讲《如何为马拉松跑者提供更好的服务》。


   
　