查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·音乐 融入他的生命中 ·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕 ·26岁，带着梦想重新出发 ·昂扬向上的青春最美丽 ·“豆花姑娘”来上学啦 ·省图书馆发布9月长江讲坛预告 ·李元刚获评中国文化馆榜样人物 ·新生入学首考防诈骗 ·大冶高中生免学费住宿费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 音乐 融入他的生命中 · 第11届全国优秀舞蹈节目展演精 · 26岁，带着梦想重新出发 · 昂扬向上的青春最美丽 · “豆花姑娘”来上学啦 · 省图书馆发布9月长江讲坛预告 · 李元刚获评中国文化馆榜样人物 · 新生入学首考防诈骗 · 大冶高中生免学费住宿费 12 文化新闻 2016.9.5 星期一 省图书馆发布9月长江讲坛预告 湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员刘虹）3日上午，央视《百家讲坛》主讲嘉宾、华中师范大学教授邱紫华，在省图书馆开讲《从〈道德经〉看生存智慧与人生境界》，拉开了9月长江讲坛的大幕。省图书馆同日发布了本月长江讲坛预告。

9月10日9时30分，《中国日报》高级编辑张耀宁将开讲《浅说新闻漫画》。17日9时30分，海南省三亚市政法委副书记、三亚市法学会副会长王克宏将开讲《从南海争端说起》，王克宏具有深厚的法学理论知识和丰富的实战经验，曾任海军护卫舰舰长，多次参加南海演习活动和巡逻任务，熟悉南海时事动态和安全形势，并屡次受邀为大学生作关于《联合国海洋法公约》与我国海洋形势专题讲座。

24日9时30分，田径项目国家级裁判员张浩将开讲《如何为马拉松跑者提供更好的服务》。





