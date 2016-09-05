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 第12版 文化新闻
·音乐 融入他的生命中
·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕
·26岁，带着梦想重新出发
·昂扬向上的青春最美丽
·“豆花姑娘”来上学啦
·省图书馆发布9月长江讲坛预告
·李元刚获评中国文化馆榜样人物
·新生入学首考防诈骗
·大冶高中生免学费住宿费
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.5 星期一
“豆花姑娘”来上学啦
——卖豆花筹集学费的夷清艳
    湖北日报讯 记者 韩晓玲 通讯员 曹牧曦 李楠

　　“我能来读大学，是因为有许许多多好心人的帮助。我一定珍惜来之不易的机会，努力读书。”
    昨日，记者在华中农业大学见到新生夷清艳。这位帮父母卖豆花筹集学费的寒门学子，个头不高，皮肤黝黑，衣衫朴素，被师生们亲昵地称为“豆花姑娘”。她告诉记者，她将来要感恩回馈社会，将这份爱心传递下去。

　　豆花中的梦想
    夷清艳来自四川宜宾，家住屏山县太平乡前哨村，父母务农。
    2014年9月，夷清艳刚上高三，父亲就患了重病，贫寒的家庭更是雪上加霜。她所就读的中学离家有3个多小时车程，每逢节假日，她便赶回家照顾父亲，帮母亲干活。
    次年，夷清艳高考发挥不理想，选择复读。今年，她考取华中农大理学院应用化学专业。
    收到录取通知书，夷清艳非常开心，随即心里又沉甸甸的：每年的学费、住宿费等费用，加起来近8000元，这对她家而言是一笔巨款。父亲的重病不仅花光了积蓄，还落下病根，不能干重活，家庭收入主要来自做豆腐豆花。她利用暑假帮父母卖豆腐豆花，筹集学费。
    做豆腐豆花需要柴火。过去，夷清艳背着20多公斤柴走半小时山路。现在有卡车来送，每次她仍要和弟弟从车上搬下一捆捆柴，再吃力地搬进家里。夜晚，她帮忙做豆腐豆花，泡黄豆、研磨、滤渣、点卤……夜里往往只能睡两三个小时。白天，她就和母亲到附近村里卖豆腐豆花，背篓里背了十几公斤。有时，母女俩一家家跑1个多小时，才能卖出10袋豆花，拿到30元。
    家里两块地种了玉米。夷清艳顶着烈日收玉米，再运回家里。她在日志里写道：“我看着汗水从额头流到下巴，最后轻声地滴落到土壤中，无声无息。”

　　爱心相随迈进校园
    暑假，央视《聚焦三农》栏目“寻找筹集学费的寒门学子”节目联系到夷清艳。她诚恳地对记者说：“如果有比我更困难的学生，就不要播出我的事情，去帮助那些更需要帮助的人吧。”
    节目播出后，夷清艳收到不少爱心捐款，筹齐了学费。有人承诺资助她大学四年的学费，被她婉拒。“太多了，我承受不起。”她说，她可以办助学贷款、利用假期打工，不能光拿别人的钱。
    一位毕业不久的年轻人给夷清艳汇款后，还告诉她应该怎样有意义地度过大学生活。她对大学充满期待，打算在学习之余勤工俭学，尽量为家里减轻负担，此外尝试发展一些爱好，比如从小就感兴趣的绘画。
    华中农大了解到夷清艳的家庭状况后，表示不仅将在经济上帮助她，还会在其成长和发展上给予关怀。8月初，理学院便与她取得联系，告诉她有关助学贷款和学校资助政策。她来校报到后，学校为她提供了生活必需品，该校学生资助管理中心还将提供一系列帮助。
    心存感恩的夷清艳，在QQ空间写道：“我想做真正自信的自己，敢于面对自己。承受了多少恩惠，就有勇气、有自信、有能力面对多大的担当。”


   
　