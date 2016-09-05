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第12版 文化新闻
·音乐 融入他的生命中
·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕
·26岁，带着梦想重新出发
·昂扬向上的青春最美丽
·“豆花姑娘”来上学啦
·省图书馆发布9月长江讲坛预告
·李元刚获评中国文化馆榜样人物
·新生入学首考防诈骗
·大冶高中生免学费住宿费
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26岁，带着梦想重新出发
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省图书馆发布9月长江讲坛预告
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李元刚获评中国文化馆榜样人物
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新生入学首考防诈骗
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大冶高中生免学费住宿费
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文化新闻
2016.9.5 星期一
昂扬向上的青春最美丽
——两名大学新生的故事
湖北日报讯 ■编者按
开学季来了。一批批新生背着行囊、带着梦想，迈进大学校园。这一代大学生，大都生活安宁，经历平常。但是也有同学是带着精彩的故事走进大学。今天本报推出两个大学新生的故事，他们的经历是他们宝贵的财富，同时也对同龄人有着启迪意义。昂扬向上，不断进步，这样的青春最美丽。