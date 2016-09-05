查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·音乐 融入他的生命中 ·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕 ·26岁，带着梦想重新出发 ·昂扬向上的青春最美丽 ·“豆花姑娘”来上学啦 ·省图书馆发布9月长江讲坛预告 ·李元刚获评中国文化馆榜样人物 ·新生入学首考防诈骗 ·大冶高中生免学费住宿费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 音乐 融入他的生命中 · 第11届全国优秀舞蹈节目展演精 · 26岁，带着梦想重新出发 · 昂扬向上的青春最美丽 · “豆花姑娘”来上学啦 · 省图书馆发布9月长江讲坛预告 · 李元刚获评中国文化馆榜样人物 · 新生入学首考防诈骗 · 大冶高中生免学费住宿费 12 文化新闻 2016.9.5 星期一 昂扬向上的青春最美丽 ——两名大学新生的故事 湖北日报讯 ■编者按

开学季来了。一批批新生背着行囊、带着梦想，迈进大学校园。这一代大学生，大都生活安宁，经历平常。但是也有同学是带着精彩的故事走进大学。今天本报推出两个大学新生的故事，他们的经历是他们宝贵的财富，同时也对同龄人有着启迪意义。昂扬向上，不断进步，这样的青春最美丽。





