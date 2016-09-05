音乐 融入他的生命中第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕26岁，带着梦想重新出发昂扬向上的青春最美丽“豆花姑娘”来上学啦省图书馆发布9月长江讲坛预告李元刚获评中国文化馆榜样人物新生入学首考防诈骗大冶高中生免学费住宿费
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 第12版 文化新闻
·音乐 融入他的生命中
·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕
·26岁，带着梦想重新出发
·昂扬向上的青春最美丽
·“豆花姑娘”来上学啦
·省图书馆发布9月长江讲坛预告
·李元刚获评中国文化馆榜样人物
·新生入学首考防诈骗
·大冶高中生免学费住宿费
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.5 星期一
昂扬向上的青春最美丽
——两名大学新生的故事
    湖北日报讯 ■编者按
    开学季来了。一批批新生背着行囊、带着梦想，迈进大学校园。这一代大学生，大都生活安宁，经历平常。但是也有同学是带着精彩的故事走进大学。今天本报推出两个大学新生的故事，他们的经历是他们宝贵的财富，同时也对同龄人有着启迪意义。昂扬向上，不断进步，这样的青春最美丽。


   
　