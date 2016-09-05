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文化新闻
2016.9.5 星期一
26岁，带着梦想重新出发
——华中师大年龄最大的新生刘波
湖北日报讯 记者 韩晓玲 通讯员 党波涛
19岁，考上华中科技大学；23岁，因挂科太多而大学肄业；25岁，重读高三；26岁，再度成为一名大学新生。
1日在华中师范大学东区学生宿舍，记者见到了该校今年年龄最大的新生刘波。这个有点腼腆却笑容灿烂的小伙子，对自己曾经走过的弯路并不讳言。
大学肄业 工作中碰壁
刘波是恩施人，出生于1990年。2009年参加高考，以湖北省理科1000余名的成绩考入华中科大机械学院。其实，他一直想当教师或医生，但是听从父亲的意见，从就业前景考虑，选择了学习机械设计制造。
进校后，刘波对自己的专业始终不感兴趣，学不进去。专业学习较难，他跟不上进度，挂科越来越多，最后只拿到大学肄业证。
回忆大学四年生活，刘波坦言当时由于不曾涉足社会，许多认识不到位。尽管一再挂科，他并不着急，课余时间除了做家教，经常上网看小说、看电影。即使没拿到大学毕业证，他仍然意气风发，自认为照样能闯荡一番事业。
走出校园后的两年里，刘波先后到天津、杭州、广州、深圳等地找工作，还在富士康、华为等企业当过技术工人。现实生活中屡次碰壁，使他逐渐清醒地认识到：大学里未能认真对待学业，限制了自身发展，好多工作做不来，好多岗位去不了。“如果是现在的我，面对当年的情况，不会再像那样度过。”刘波颇有感触地说，即使再不喜欢自己就读的专业，若没有换专业，也要认认真真地学习。这一点，是他走上社会才深刻认识到的。
重回大学 让梦想出发
去年，父亲和刘波谈心时，鼓励他重新读大学。他一开始很是踌躇，再三考虑后，认为这样生活下去不是长久之计，决定再次参加高考。
刘波回到恩施高中备考时，压力并不小。“我25岁了又去读高三，同学们比我小好几岁。看到他们异样的眼神，我有些尴尬。聊天时，他们提到的动画片我全部没看过。”刘波说，当时他尝试做了做前几年的高考题，成绩“惨不忍睹”。第一次月考，他只考了420分。
不过，刘波对自己很有信心。他用了8个月刻苦学习，今年高考考了632分。这一次，他考虑到自己想当老师的梦想，填报志愿时全是华中师大的师范专业，最终被该校数学与应用数学专业录取。
成为一名免费师范生，刘波对即将开始的大学生活有不少想法。数统学院党委副书记吴成霞也帮他仔细分析：以他的兴趣爱好和职业规划，学数学是很理想的选择。“大学四年里，我在学习上要抓紧，争取每年都能拿到奖学金。毕业后，我打算回家乡当老师。”刘波告诉记者，父母希望他能多参加校园活动，多交一些朋友，让性格变得外向一点、口才练得好一点。
他羞涩地说，等到大学毕业时，自己都30岁了，所以父母还希望他在大学里能找个女朋友。