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 第12版 文化新闻
·音乐 融入他的生命中
·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕
·26岁，带着梦想重新出发
·昂扬向上的青春最美丽
·“豆花姑娘”来上学啦
·省图书馆发布9月长江讲坛预告
·李元刚获评中国文化馆榜样人物
·新生入学首考防诈骗
·大冶高中生免学费住宿费
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.5 星期一
第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕
主办：文化部 湖北省人民政府承办：文化部艺术司 湖北省文化厅
    湖北日报讯 第11届全国优秀舞蹈节目展演由文化部和湖北省人民政府主办，文化部艺术司和湖北省文化厅承办，9月5日至9日在湖北省举办。展演期间，53个舞蹈作品组合成4台节目，每台节目演2场，共演8场，9月5日、7日下午和晚上在洪山礼堂演出4场，9月6日、8日下午和晚上在湖北剧院演出4场，充分满足人民群众的观赏需求；举办4场创作研讨会，邀请全国舞蹈界知名专家、艺术评论专家、媒体人和现场观众代表，对参演节目进行点评，指导参演团队和个人提高创作和表演水平，并对当前中国舞蹈创作的观念、方法、手段和创新等议题进行深入研讨。
    全国优秀舞蹈节目展演原为创办于1980年的“全国舞蹈比赛”，是我国政府主办的舞蹈专业领域最高水平的艺术盛会，每3年1届，迄今已成功举办10届。按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全国性文艺评奖制度改革的有关意见》精神，从第11届起，“全国舞蹈比赛”取消评奖，改为展演活动，增加专家观众评论，届数保持不变。
    据悉，我省有5件舞蹈作品通过专家复评参加展演，它们分别是群舞《向死而生》《月牙净语》《摆手的幺妹等等我》和双人舞《爱·年轮》《哥哥》。
    第11届全国优秀舞蹈节目展演坚持以人民为中心的工作导向，突出文化惠民，组织开展进学校、进社区、进企业、进军营“四进”活动，邀请学校师生、社区居民、企业职工和部队官兵代表进剧场免费观看演出，让更多喜爱舞蹈艺术的人民群众能够欣赏到高雅的舞蹈艺术。同时，展演坚持政府主导、市场运作、低价惠民原则，所有场次票价均在100元以内，最低20元，大力培育舞蹈演出市场，让举办展演的过程，变成提高人们审美情趣和艺术修养的过程，为推动我国舞蹈艺术事业繁荣发展奠定坚实的群众基础。
洪山礼堂
9月5日下午14:00　 晚上19:30
湖北剧院
9月6日下午14:00　 晚上19:30
洪山礼堂
9月7日下午14:00　 晚上19:30
湖北剧院
9月8日下午14:00　 晚上19:30
具体节目安排见荆楚网（网址：http://mob.cnhubei.com/news/20160904/t3692132.shtml）
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