查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·音乐 融入他的生命中 ·第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕 ·26岁，带着梦想重新出发 ·昂扬向上的青春最美丽 ·“豆花姑娘”来上学啦 ·省图书馆发布9月长江讲坛预告 ·李元刚获评中国文化馆榜样人物 ·新生入学首考防诈骗 ·大冶高中生免学费住宿费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 音乐 融入他的生命中 · 第11届全国优秀舞蹈节目展演精 · 26岁，带着梦想重新出发 · 昂扬向上的青春最美丽 · “豆花姑娘”来上学啦 · 省图书馆发布9月长江讲坛预告 · 李元刚获评中国文化馆榜样人物 · 新生入学首考防诈骗 · 大冶高中生免学费住宿费 12 文化新闻 2016.9.5 星期一 第11届全国优秀舞蹈节目展演精彩启幕 主办：文化部 湖北省人民政府承办：文化部艺术司 湖北省文化厅 湖北日报讯 第11届全国优秀舞蹈节目展演由文化部和湖北省人民政府主办，文化部艺术司和湖北省文化厅承办，9月5日至9日在湖北省举办。展演期间，53个舞蹈作品组合成4台节目，每台节目演2场，共演8场，9月5日、7日下午和晚上在洪山礼堂演出4场，9月6日、8日下午和晚上在湖北剧院演出4场，充分满足人民群众的观赏需求；举办4场创作研讨会，邀请全国舞蹈界知名专家、艺术评论专家、媒体人和现场观众代表，对参演节目进行点评，指导参演团队和个人提高创作和表演水平，并对当前中国舞蹈创作的观念、方法、手段和创新等议题进行深入研讨。

全国优秀舞蹈节目展演原为创办于1980年的“全国舞蹈比赛”，是我国政府主办的舞蹈专业领域最高水平的艺术盛会，每3年1届，迄今已成功举办10届。按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全国性文艺评奖制度改革的有关意见》精神，从第11届起，“全国舞蹈比赛”取消评奖，改为展演活动，增加专家观众评论，届数保持不变。

据悉，我省有5件舞蹈作品通过专家复评参加展演，它们分别是群舞《向死而生》《月牙净语》《摆手的幺妹等等我》和双人舞《爱·年轮》《哥哥》。

第11届全国优秀舞蹈节目展演坚持以人民为中心的工作导向，突出文化惠民，组织开展进学校、进社区、进企业、进军营“四进”活动，邀请学校师生、社区居民、企业职工和部队官兵代表进剧场免费观看演出，让更多喜爱舞蹈艺术的人民群众能够欣赏到高雅的舞蹈艺术。同时，展演坚持政府主导、市场运作、低价惠民原则，所有场次票价均在100元以内，最低20元，大力培育舞蹈演出市场，让举办展演的过程，变成提高人们审美情趣和艺术修养的过程，为推动我国舞蹈艺术事业繁荣发展奠定坚实的群众基础。

洪山礼堂

9月5日下午14:00 晚上19:30

湖北剧院

9月6日下午14:00 晚上19:30

洪山礼堂

9月7日下午14:00 晚上19:30

湖北剧院

9月8日下午14:00 晚上19:30

具体节目安排见荆楚网（网址：http://mob.cnhubei.com/news/20160904/t3692132.shtml）

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