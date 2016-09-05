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3日晚，武汉琴台音乐厅，“甲子回响——王秀峰先生专场指挥音乐会”倾情上演。

当晚，78岁的王秀峰在台上精准独到、激情澎湃地指挥，深深打动了乐队、合唱及观众，现场数十次响起热烈、持久的掌声。

整场音乐会分歌剧、交响、合唱三个板块，每首曲目都是由王秀峰精挑细选的中外名作。远道而来的青岛市音乐家协会合唱团首先登场，带来《新编沂蒙山小调》《椰寨情歌》《大江东去》等。他们与王秀峰配合相当默契，见证了王秀峰与该团特殊的缘分。

2002年，王秀峰率团赴青岛演出《洪湖赤卫队》，邀该团承担剧中合唱，获得成功。合唱团被王秀峰精湛的技艺折服，此后每年都会邀他到青岛指导，演唱水平也因而得到提升，并屡屡获奖。这一次，团员们专程从千里之外赶赴武汉，献声王秀峰专场音乐会。

紧接着，由省歌剧舞剧院歌剧团带来《嘎哦丽泰》《波西米亚人之舞》《橄榄树》等曲目，王秀峰台上的指挥潇洒自如，给观众留下深刻印象。

王秀峰上世纪50年代自中南音专（今武汉音乐学院）毕业后，就在省歌剧团工作，曾任团长。数十年间，他指挥的歌剧、舞剧、交响乐、音乐会等数不胜数，且创作了十几部歌剧和大量喜闻乐见的音乐作曲，成为湖北省有突出贡献专家、享受国务院特殊津贴专家，被省音协授予“终生成就奖”。他严谨的作风和对艺术精益求精的态度，影响着剧院晚辈后生。合唱板块以《时间都去哪了》结束，王秀峰特意编配的这首无伴奏合唱，唱得温馨、动情，引发台下观众共鸣。

在交响乐板块，由省歌剧舞剧院交响乐团带来柴可夫斯基《第四交响曲》的经典篇章，王秀峰的指导既尊重作者原意，又富有新意的表达，显示了一位指挥大师的深厚造诣。歌剧板块，上演的均是《洪湖赤卫队》经典唱段。1999年，歌剧《洪湖赤卫队》复排，所有音乐整理、配器及新增唱段部分，都由王秀峰执笔，他的再创作得到原版作曲家的首肯。他指挥了500余场《洪湖赤卫队》，该剧每一个音符都融入他的生命中。

昨晚，耳熟能详的旋律再次响起，观众听得如痴如醉。多次返场观众热情不减，导致整场音乐会推迟了20多分钟结束。王秀峰走下舞台时，已是满头大汗，衣服湿透。团员们说，“太感动了，从下午2点连排，王老师相当于演了两场。”

当晚，中国合唱协会等多家单位，从各地发来贺信、贺电。





