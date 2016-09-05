查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·图文：千里“圈环线”三年后画成圆 ·有了“放射线” 还待“蜘蛛网” ·实力绽放 新一代308“驾值”连城 ·编者按 ·风行SX6：大7座SUV家庭实用佳选 ·台商青睐神农架旅游资源 ·22家鄂企融资额同比增九成 ·增资并购，企业筹谋新作为 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：千里“圈环线”三年后画成 · 有了“放射线” 还待“蜘蛛网” · 实力绽放 新一代308“驾值” · 编者按 · 风行SX6：大7座SUV家庭实 · 台商青睐神农架旅游资源 · 22家鄂企融资额同比增九成 · 增资并购，企业筹谋新作为 11 经济纵横 2016.9.5 星期一 增资并购，企业筹谋新作为 湖北日报讯 记者 林建伟



延伸产业链，加码主业

凯乐科技上半年发布公告，拟募集17.5亿元资金，投向量子通信技术数据链产品产业化项目和自主可控计算平台产业化项目，同时增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设。

凯乐科技传统业务为光缆制造、白酒生产与销售、房地产开发。去年4月，公司发行股份购买上海凡卓100%股权，将业务扩展至智能手机领域，实施转型。该公司表示，本次募投项目是打造大通信产业链闭环，向技术密集型高端通信设备制造领域发展的重要举措。

京山轻机7月发布定增预案，拟募集资金总额不超过8亿元，用于提升公司传统业务的自动化和智能化水平，大力发展机器人及人工智能业务。公司表示，募投项目有利于巩固公司在纸制品包装机械行业的龙头企业地位，提升公司对人工智能和工业自动化的研究，完善公司工业自动化、机器人产业的布局。

省社科院经济研究所所长叶学平表示，与非上市公司相比，上市公司更能利用资本市场优势，龙头舞动整合产业链，培育壮大地方优势产业。“推动产业结构调整和经济转型升级，地方政府对上市公司寄予厚望。”



跨行业重组，转型新领域

百川能源上半年营业收入为6.44亿元，同比增长21.62%，主要因接驳业务及销气量增长所致。

年初，百川能源前身万鸿集团实施重大资产重组，向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金，主营业务实现由“园林绿化与装饰装修”向“燃气销售、燃气接驳、燃气具销售”的转型。

当代明诚去年实施两次并购重组后，公司主业从磷矿石贸易及学生公寓的运营管理，转向文化体育产业，以“打造全球文化娱乐产业整合平台”为目标。上半年，公司公告拟出资3950万欧元受让耐丝国际100%股权，加大其在体育产业的布局。耐丝国际的子公司，掌握着欧洲各大顶级联赛球员、教练和俱乐部的核心渠道资源。

盛世投资合伙人杨志军认为，上市只是企业实现跨越式发展迈出的关键一步，不是发展终点。很多企业上市后的发展，远远超过上市之前的规模，再融资、并购是最核心的手段。



专家：警惕并购潜在风险

近两年来，我省上市公司并购重组提速。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新指出，A股的并购重组，逐渐从过去的纯粹向垃圾股买壳重组，走向积极主动的健康并购。

并购井喷的同时，后遗症也逐渐显现。为获得高估值，出售方往往会给出较高业绩承诺，一旦实际业绩难以支撑，会给上市公司股价及盈利带来负面影响。

上半年，兴发集团净利润为3455.36万元，同比下降32.72%。公司2014年向浙江金帆达增发约9534万股，购买其持有的泰盛化工51%股权。浙江金帆达当时承诺：2014至2016年，泰盛化工的净利润分别不低于2.66亿元、2.76亿元和2.73亿元。然而，继2014年未实现业绩承诺后，泰盛化工2015年业绩实现率仅为45%。

董登新指出，并购双方存在信息不对称的问题，标的估值是否公允，有无法律、产权纠纷，并购之后的企业文化、经营战略整合，都是不确定性因素，也是并购的风险所在。

湖北证监局表示，在支持企业通过并购重组实现转型升级的同时，也要引导企业选择优质资产，降低违约风险。





