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第11版 经济纵横
·图文：千里“圈环线”三年后画成圆
·有了“放射线” 还待“蜘蛛网”
·实力绽放 新一代308“驾值”连城
·编者按
·风行SX6：大7座SUV家庭实用佳选
·台商青睐神农架旅游资源
·22家鄂企融资额同比增九成
·增资并购，企业筹谋新作为
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图文：千里“圈环线”三年后画成
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有了“放射线” 还待“蜘蛛网”
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实力绽放 新一代308“驾值”
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编者按
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风行SX6：大7座SUV家庭实
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台商青睐神农架旅游资源
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22家鄂企融资额同比增九成
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增资并购，企业筹谋新作为
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经济纵横
2016.9.5 星期一
做优做强主业 探索转型升级
22家鄂企融资额同比增九成
湖北日报讯 （记者林建伟）万得资讯提供的数据显示，上半年我省22家上市公司实施定向增发或发布增发预案，成功融资252.5亿元，同比增长90.4%。这表明，我省上市公司通过再融资谋划转型意愿强烈。
22家再融资的企业，既有创新型企业，包括华工科技、烽火通信、回天新材、凯迪生态、华灿光电等，也有地产、交通、水务等传统领域企业，如楚天高速、南国置业、武汉控股。22家公司已有10家完成增发融资，融资252.5亿元，另有12家公司发布了增发预案。通过增发募集资金，上市公司或做优做强主业，或通过重大资产重组实现转型升级。
楚天高速近日发布重组预案，拟作价12.6亿元收购深圳市三木智能股份有限公司100%股权。后者提供平板电脑、智能手机方案设计和整机生产服务，同时是一家物联网通信产品研发和生产的高新技术企业。
收购前，楚天高速主营业务为收费公路的投资、建设及经营管理。该公司表示，重组完成后，将以智能交通为切入点，向车联网、智能家居、可穿戴设备、智慧城市等领域拓展。
新一轮国企改革正加快推进，并购重组是重要形式之一。湖北证监局表示，支持省内上市公司通过资产注入、引入战略投资者、吸收合并、整体上市等多种方式做优做强，更好支持全省经济结构转型和产业升级。
去年底成立的长江经济带产业基金，正设立上市公司并购母基金，引入全球资本加强产业整合，推动我省上市公司并购重组。
日前，天风天睿与长江产业基金合作，成立总规模约50亿元并购母基金，该母基金与人福医药成立子基金，围绕人福医药上下游产业链进行并购。华中数控将与招银国际合作设立并购基金，围绕公司业务横向或纵向进行并购投资，首批资金规模约10亿元。