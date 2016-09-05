查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·图文：千里“圈环线”三年后画成圆 ·有了“放射线” 还待“蜘蛛网” ·实力绽放 新一代308“驾值”连城 ·编者按 ·风行SX6：大7座SUV家庭实用佳选 ·台商青睐神农架旅游资源 ·22家鄂企融资额同比增九成 ·增资并购，企业筹谋新作为 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：千里“圈环线”三年后画成 · 有了“放射线” 还待“蜘蛛网” · 实力绽放 新一代308“驾值” · 编者按 · 风行SX6：大7座SUV家庭实 · 台商青睐神农架旅游资源 · 22家鄂企融资额同比增九成 · 增资并购，企业筹谋新作为 11 经济纵横 2016.9.5 星期一 做优做强主业 探索转型升级 22家鄂企融资额同比增九成 湖北日报讯 （记者林建伟）万得资讯提供的数据显示，上半年我省22家上市公司实施定向增发或发布增发预案，成功融资252.5亿元，同比增长90.4%。这表明，我省上市公司通过再融资谋划转型意愿强烈。

22家再融资的企业，既有创新型企业，包括华工科技、烽火通信、回天新材、凯迪生态、华灿光电等，也有地产、交通、水务等传统领域企业，如楚天高速、南国置业、武汉控股。22家公司已有10家完成增发融资，融资252.5亿元，另有12家公司发布了增发预案。通过增发募集资金，上市公司或做优做强主业，或通过重大资产重组实现转型升级。

楚天高速近日发布重组预案，拟作价12.6亿元收购深圳市三木智能股份有限公司100%股权。后者提供平板电脑、智能手机方案设计和整机生产服务，同时是一家物联网通信产品研发和生产的高新技术企业。

收购前，楚天高速主营业务为收费公路的投资、建设及经营管理。该公司表示，重组完成后，将以智能交通为切入点，向车联网、智能家居、可穿戴设备、智慧城市等领域拓展。

新一轮国企改革正加快推进，并购重组是重要形式之一。湖北证监局表示，支持省内上市公司通过资产注入、引入战略投资者、吸收合并、整体上市等多种方式做优做强，更好支持全省经济结构转型和产业升级。

去年底成立的长江经济带产业基金，正设立上市公司并购母基金，引入全球资本加强产业整合，推动我省上市公司并购重组。

日前，天风天睿与长江产业基金合作，成立总规模约50亿元并购母基金，该母基金与人福医药成立子基金，围绕人福医药上下游产业链进行并购。华中数控将与招银国际合作设立并购基金，围绕公司业务横向或纵向进行并购投资，首批资金规模约10亿元。





