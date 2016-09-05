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第11版 经济纵横
·图文：千里“圈环线”三年后画成圆
·有了“放射线” 还待“蜘蛛网”
·实力绽放 新一代308“驾值”连城
·编者按
·风行SX6：大7座SUV家庭实用佳选
·台商青睐神农架旅游资源
·22家鄂企融资额同比增九成
·增资并购，企业筹谋新作为
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图文：千里“圈环线”三年后画成
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有了“放射线” 还待“蜘蛛网”
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实力绽放 新一代308“驾值”
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编者按
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风行SX6：大7座SUV家庭实
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台商青睐神农架旅游资源
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22家鄂企融资额同比增九成
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增资并购，企业筹谋新作为
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经济纵横
2016.9.5 星期一
台商青睐神农架旅游资源
湖北日报讯 （记者翟兴波、通讯员喻玲）“神农架荣膺世界自然遗产称号，我们对在台湾推介神农架旅游观光充满信心。”昨日，台湾名门国际旅行社总经理王富美表示。
8月31日至9月4日，鄂台生态旅游文化暨中药材产业发展交流会在神农架举行。台湾客商一行实地考察了神农架生态旅游以及中药材产业发展情况。交流会上，两地企业签订协议，约定合作伙伴关系，在旅游观光、中药材开发等方面实现资源互通、文化互动、客源互济。
近年来，神农架林区与台湾地区的合作交流不断升温。神农架国际旅行社与台湾金汉妮旅行社结为“友好旅行社”，神农架与太鲁阁公园建立“姐妹友好景区”关系，神农架木鱼镇青天村与高雄新兴里结为“友好村里”。