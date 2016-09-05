查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·图文：千里“圈环线”三年后画成圆 ·有了“放射线” 还待“蜘蛛网” ·实力绽放 新一代308“驾值”连城 ·编者按 ·风行SX6：大7座SUV家庭实用佳选 ·台商青睐神农架旅游资源 ·22家鄂企融资额同比增九成 ·增资并购，企业筹谋新作为 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：千里“圈环线”三年后画成 · 有了“放射线” 还待“蜘蛛网” · 实力绽放 新一代308“驾值” · 编者按 · 风行SX6：大7座SUV家庭实 · 台商青睐神农架旅游资源 · 22家鄂企融资额同比增九成 · 增资并购，企业筹谋新作为 11 经济纵横 2016.9.5 星期一 台商青睐神农架旅游资源 湖北日报讯 （记者翟兴波、通讯员喻玲）“神农架荣膺世界自然遗产称号，我们对在台湾推介神农架旅游观光充满信心。”昨日，台湾名门国际旅行社总经理王富美表示。

8月31日至9月4日，鄂台生态旅游文化暨中药材产业发展交流会在神农架举行。台湾客商一行实地考察了神农架生态旅游以及中药材产业发展情况。交流会上，两地企业签订协议，约定合作伙伴关系，在旅游观光、中药材开发等方面实现资源互通、文化互动、客源互济。

近年来，神农架林区与台湾地区的合作交流不断升温。神农架国际旅行社与台湾金汉妮旅行社结为“友好旅行社”，神农架与太鲁阁公园建立“姐妹友好景区”关系，神农架木鱼镇青天村与高雄新兴里结为“友好村里”。





