查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·图文：千里“圈环线”三年后画成圆 ·有了“放射线” 还待“蜘蛛网” ·实力绽放 新一代308“驾值”连城 ·编者按 ·风行SX6：大7座SUV家庭实用佳选 ·台商青睐神农架旅游资源 ·22家鄂企融资额同比增九成 ·增资并购，企业筹谋新作为 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：千里“圈环线”三年后画成 · 有了“放射线” 还待“蜘蛛网” · 实力绽放 新一代308“驾值” · 编者按 · 风行SX6：大7座SUV家庭实 · 台商青睐神农架旅游资源 · 22家鄂企融资额同比增九成 · 增资并购，企业筹谋新作为 11 经济纵横 2016.9.5 星期一 风行SX6：大7座SUV家庭实用佳选 湖北日报讯 随着国内汽车消费升级，SUV车型作为家庭用车的比重越来越高。那么在大7座多用途的SUV品类中，自主品牌能否应市场所需，驶入更多寻常百姓家？近日，东风风行在新疆天山脚下启动了最新上市的“加大号家用7座SUV”风行SX6试驾活动。

此次试驾的风行SX6三大亮点较为突出。首先是独树一帜的“商务”式空间设计。风行SX6的车身尺寸为4660mmx1810mmx1790mm，轴距2750mm，3排7座，宽敞舒适。SX6先期推出的2+2+3座椅，为同级率先引入，这也是商务车普遍采用的布局，今年还将推出2+3和2+3+2座椅布局。

其次是2.0L动力带来的驾驶乐趣。风行SX6提供三种动力总成，本次试驾车型为其中的1.6L+CVT与2.0L+MT。2.0L动力的搭载，在10万元以内的7座车中属于首创。并且，这款发动机是由PSA和东风联合打造，最大功率 108kw，最大输出扭矩200Nm。

再次是具备扎实稳健、高通过性的SUV底盘。在本次试驾中，有大大小小的盘山弯道、土石路等路段，风行SX6的表现始终稳健如一，底盘提供的有力支撑给人以大大超出这个级别车型的安全感和舒适感。

整体来说，在7万元至10万元这个市场区间，风行SX6将SUV“运动型多用途”的实用特色几乎发挥到最大，又带来了轿车化的舒适便利节油等享受，是一部满足舒适从容的驾驭需求，全方位实用的7座SUV。





