图文：千里“圈环线”三年后画成圆有了“放射线” 还待“蜘蛛网”实力绽放 新一代308“驾值”连城编者按风行SX6：大7座SUV家庭实用佳选台商青睐神农架旅游资源22家鄂企融资额同比增九成增资并购，企业筹谋新作为
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第11版 经济纵横
·图文：千里“圈环线”三年后画成圆
·有了“放射线” 还待“蜘蛛网”
·实力绽放 新一代308“驾值”连城
·编者按
·风行SX6：大7座SUV家庭实用佳选
·台商青睐神农架旅游资源
·22家鄂企融资额同比增九成
·增资并购，企业筹谋新作为
湖北日报电子版
----  
 
11 经济纵横 2016.9.5 星期一
编者按
    湖北日报讯 交通一体化是产业一体化的基础。武汉城市圈建设以来，交通一体化程度显著提升。
    当前，武汉1+8城市圈交通一体化进程中，取得哪些新进展，还有哪些亟待解决的新问题？近日，记者赴圈内城市进行调研。即日起，本报推出《武汉城市圈交通一体化探访》系列报道，敬请关注。


   
　