查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·图文：千里“圈环线”三年后画成圆 ·有了“放射线” 还待“蜘蛛网” ·实力绽放 新一代308“驾值”连城 ·编者按 ·风行SX6：大7座SUV家庭实用佳选 ·台商青睐神农架旅游资源 ·22家鄂企融资额同比增九成 ·增资并购，企业筹谋新作为 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：千里“圈环线”三年后画成 · 有了“放射线” 还待“蜘蛛网” · 实力绽放 新一代308“驾值” · 编者按 · 风行SX6：大7座SUV家庭实 · 台商青睐神农架旅游资源 · 22家鄂企融资额同比增九成 · 增资并购，企业筹谋新作为 11 经济纵横 2016.9.5 星期一 实力绽放 新一代308“驾值”连城 湖北日报讯 近日，新一代东风标致308试驾会在长沙拉开序幕。作为东风标致布局中级车市场的核心战略车型，新一代308自亮相以来便备受追捧，“新世代中级车创行者”魅力可见一斑。

新一代308外形靓丽，尾部的设计最具识别性。黑钻式横贯尾部，以黑色钢琴漆材质将狮爪式LED尾灯凸显的更加强烈，未来还将作为标致家族标签化的设计体现在其他车型中。

新一代308的内饰极具品质感，坐进驾驶仓，西装暗纹真皮座椅运动感极强，5.8°的环控式倾斜中控设计、350mm赛车级方向盘、高位组合仪表让驾驶欲望油然而生。9.7英寸触控屏幕清晰直观，同时集成了Car Play、多媒体、导航等七大功能，大大提升驾乘乐趣。

驾驶新一代308穿梭于城市中，明星发动机组合的高效动力让此次试驾活动充满激情。

新 一 代 308搭 载 1.6THP、1.2THP、1.6CVVT三款发动机，并且全系标配STT智能启停系统，不仅动力强劲，而且节能环保。这不仅是新一代308为用户提供的超经济账单，更是为低碳环保事业交出的优异成绩单。

作为“升蓝向上”计划中“产品向上”的代表车型，新一代308在9月2日开幕的成都车展上公布预售价格并启动全国预售，预售价格为10.8万至16万。并将于9月25日正式来到消费者身边。





