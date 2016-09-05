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2007年12月7日，武汉城市圈被国务院批准为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区，交通一体化正是武汉城市圈的目标之一。“十二五”期间，我省交通基础设施建设突飞猛进，高速公路通车里程突破6200公里，高居全国第四位。其中，武汉城市圈的高速路网贡献颇多。

以武汉为中心的“放射”状已形成，但距离经纬交织、纵横交错、互联互通的“蛛网”结构还有差距。

“小兄弟”互相串门，尚需绕行

打开2016版湖北交通地图，武汉城市圈路网密度独占鳌头。

以武汉为出发点，去孝感，可选择京港澳高速、汉十高速；去天门，可选择武荆高速；去仙桃、潜江，可选择汉宜高速；去咸宁，可选择京港澳高速；去鄂州、黄石、黄冈，可选择武鄂高速、黄鄂高速、武黄高速。加上出城时间，从武汉前往8个城市中的任何一个，车程均可以控制在1.5小时以内。

家住汉口后湖、工作在湖北工程学院（孝感）的陈女士说：“早上7点钟出门，8点半能走进教室。我去趟孝感，比去趟武昌还要方便，还省时间。”

然而，由于工作原因，她还需要每月前往仙桃职业学院两次。每次往返于孝感和仙桃之间，她都必须要经过京港澳高速、汉蔡高速、汉宜高速，路程远、费用高、耗时长。这让她对“圈环线”满怀期待：“等到通车时，从孝感到仙桃只需40分钟，比现在方便多了。”

“小兄弟”要互相“串门”，尚需绕行“大哥”门前，这样的情况，在8个城市之间不是个案。

从咸宁去仙桃、天门、潜江等地，由于嘉鱼长江大桥尚未建成，要么等轮渡过江，要么绕行武汉军山长江大桥；从黄石、黄冈等地去咸宁，同样也要途经武汉绕城高速。“从武汉出发到周边城市很方便，但周边城市之间道路的互联互通仍然不够，直达路少，回头路多。”省交投集团圈环线高速公路有限公司总经理卫华说。

2015年底，交通部发布统计显示，长三角已基本建成完备的高速路网系统，地区级以上城市间已实现2小时通达，中小城市1小时通达。完善的路网使得该地区城市规模普遍扩大，城市间基本首尾相连。长三角所具备的，正是武汉城市圈所期待的。

中国管理科学研究院武汉分院交通所所长胡润洲认为，构建武汉城市圈交通网，除了武汉积极向外“延伸”外，还需要周边城市的互动。各城市应在规划衔接上达成共识，在建设和改造中加强沟通，做到建设同步、相互衔接。

加速推进，“圈环线”有望2019年连通

“圈环线”建设堪称大手笔，但西环的嘉鱼长江大桥和孝感段、北环的麻城高速大悟段为何进度落在了后面？

一位全程参与“圈环线”规划设计的知情人透露，主要是前期准备工作有所反复，耽误了时间。

以孝感段为例，项目启动之初，地方政府鼓励民营资本进入基础设施建设，但在实际操作中，由于民企担心回报周期长，最终没能形成合作。

对此，武汉理工大学经济学院教授、博导魏龙分析：“基础设施项目投资经营具有周期长、规模大、不确定因素多、资本回收慢等特点，民营资本需要仔细掂量。”

2014年下半年，在省政府主导下，省交投集团承担“圈环线”建设任务，项目终于走上正轨。

截至目前，全长96公里的孝感南段已全面开工建设，汉江特大桥、汉北河特大桥等控制型工程快速推进，年底前将基本完成一期土建任务，预计2018年建成通车；全长46公里的孝感北段正在进行前期准备工作，预计10月启动征地拆迁工作，2019年建成通车；麻竹高速大悟段强化工程进度，预计2017年底建成通车。

今年2月22日，西环的嘉鱼长江大桥正式开工建设。5月19日，大桥北主塔承台浇筑完成；6月19日，大桥南塔主墩桩基施工提前12天完成。抢在汛期来临之前完成水下作业，嘉鱼长江大桥的建设周期也已进入可控范围之内。

制图/徐云





