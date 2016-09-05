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第11版 经济纵横
·图文：千里“圈环线”三年后画成圆
·有了“放射线” 还待“蜘蛛网”
·实力绽放 新一代308“驾值”连城
·编者按
·风行SX6：大7座SUV家庭实用佳选
·台商青睐神农架旅游资源
·22家鄂企融资额同比增九成
·增资并购，企业筹谋新作为
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图文：千里“圈环线”三年后画成
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有了“放射线” 还待“蜘蛛网”
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实力绽放 新一代308“驾值”
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编者按
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风行SX6：大7座SUV家庭实
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台商青睐神农架旅游资源
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22家鄂企融资额同比增九成
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增资并购，企业筹谋新作为
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经济纵横
2016.9.5 星期一
汉北河特大桥全面恢复施工
图文：千里“圈环线”三年后画成圆
湖北日报讯 图为：预计11月下旬，汉北河特大桥右幅合龙。（省交投集团 供图）
（记者赵峰、吴文娟）8月23日，汉北河特大桥15号主墩塔吊投入使用，标志着因遭受洪水袭击被迫停工的武汉城市圈环线高速公路（简称“圈环线”）孝感段全面恢复生产，全长560公里的“圈环线”正在争分夺秒划成圆。
汉北河特大桥位于汉川市，全长1168米。8月中下旬以来，洪水退去，项目部及时部署安全质量及灾后复工相关工作。他们联系当地防疫部门，对作业区域进行全面消毒处理；联系电力部门，对汉北河北岸所有临时用电进行检查、更换；组织协作队伍，清理施工作业区域；联系塔吊公司，对15号主墩塔吊全面检修。经过紧锣密鼓的部署，项目施工全面恢复。
该项目负责人表示，灾前15号主墩右幅已浇筑完成11个节段，剩余4个节段施工任务本可在9月中旬合龙。因受洪灾影响，右幅合龙时间将推迟至11月下旬左右，进而影响到汉北河特大桥北岸架梁与右幅通车的进度。
省交投集团介绍，“圈环线”是《湖北省公路水路交通运输发展“十二五”规划》中“七纵五横三环”高速公路网中的一环，串起武汉周边8个城市。其中，东环为大广高速公路麻城至黄石段，南环为黄石至咸宁高速公路，西环为咸宁经仙桃至孝感高速公路，北环为麻竹高速公路大悟段。目前，东环、南环均已建成通车，但西环的嘉鱼长江大桥和孝感段、北环的麻城高速大悟段由于项目开工较晚，还在建设中，全线将于2019年建成通车。
届时，武汉城市圈各县市可实现15分钟上高速，不必再走回头路，大大缩短居民出行时间。