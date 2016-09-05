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厕所革命并非厕所多功能
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评论
2016.9.5 星期一
厕所革命并非厕所多功能
湖北日报讯 江苏省宿迁市经济开发区最近开放的公厕设有ATM机、自动贩卖机和母婴室等便民设施，同时还提供免费WIFI。在公厕一边的阅览室内，设有壁挂式电视机和各种报纸供人观看，改造旧式公厕共花费28万元。（9月4日《参考消息》）
@读者钱夙伟：检验一个地方的文明程度，公厕的状况是一个重要而且直观的标准。但是，洁净、美化，提供如厕者需要的便利设施，让人有舒适感，对于厕所来说其实就可以了。
据了解，国家旅游局将出台新的旅游厕所等级评定标准，今后旅游景区将取消四星级、五星级以及奢华厕所，取而代之的是环保、实用的厕所。毕竟资源总是有限的，还有很多地区公厕数量、设施和卫生程度还远远未达标，不少厕所依然臭气熏天，为厕所“多功能”而巨额投入也是一种巨大的浪费。公厕是否星级并不重要，重要的是每座公厕都能体现“以人为本”，满足人们对干干净净无异味的基本需求，这应是“厕所革命”不变的宗旨。