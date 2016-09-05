完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 评论
·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
湖北日报电子版
----  
 
10 评论 2016.9.5 星期一
厕所革命并非厕所多功能
    湖北日报讯 江苏省宿迁市经济开发区最近开放的公厕设有ATM机、自动贩卖机和母婴室等便民设施，同时还提供免费WIFI。在公厕一边的阅览室内，设有壁挂式电视机和各种报纸供人观看，改造旧式公厕共花费28万元。（9月4日《参考消息》）
    @读者钱夙伟：检验一个地方的文明程度，公厕的状况是一个重要而且直观的标准。但是，洁净、美化，提供如厕者需要的便利设施，让人有舒适感，对于厕所来说其实就可以了。
    据了解，国家旅游局将出台新的旅游厕所等级评定标准，今后旅游景区将取消四星级、五星级以及奢华厕所，取而代之的是环保、实用的厕所。毕竟资源总是有限的，还有很多地区公厕数量、设施和卫生程度还远远未达标，不少厕所依然臭气熏天，为厕所“多功能”而巨额投入也是一种巨大的浪费。公厕是否星级并不重要，重要的是每座公厕都能体现“以人为本”，满足人们对干干净净无异味的基本需求，这应是“厕所革命”不变的宗旨。


   
　