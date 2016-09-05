查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 厕所革命并非厕所多功能 湖北日报讯 江苏省宿迁市经济开发区最近开放的公厕设有ATM机、自动贩卖机和母婴室等便民设施，同时还提供免费WIFI。在公厕一边的阅览室内，设有壁挂式电视机和各种报纸供人观看，改造旧式公厕共花费28万元。（9月4日《参考消息》）

@读者钱夙伟：检验一个地方的文明程度，公厕的状况是一个重要而且直观的标准。但是，洁净、美化，提供如厕者需要的便利设施，让人有舒适感，对于厕所来说其实就可以了。

据了解，国家旅游局将出台新的旅游厕所等级评定标准，今后旅游景区将取消四星级、五星级以及奢华厕所，取而代之的是环保、实用的厕所。毕竟资源总是有限的，还有很多地区公厕数量、设施和卫生程度还远远未达标，不少厕所依然臭气熏天，为厕所“多功能”而巨额投入也是一种巨大的浪费。公厕是否星级并不重要，重要的是每座公厕都能体现“以人为本”，满足人们对干干净净无异味的基本需求，这应是“厕所革命”不变的宗旨。





